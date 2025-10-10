Через проблеми із світлом метро Києва змінює рух поїздів 10 жовтня - КМДА
Київ • УНН
10 жовтня у Києві змінено рух метро через складну енергетичну ситуацію. Інтервали руху поїздів становитимуть 6-7 хвилин, а деякі ділянки будуть тимчасово недоступні.
У п'ятницю, 10 жовтня через складну енергоситуацію у Києві змінено рух метро: інтервали – 6-7 хвилин, деякі ділянки тимчасово недоступні. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Деталі
У КМДА повідомили, що через складну енергетичну ситуацію в столиці України сьогодні рух поїздів метрополітену розпочнеться зі змінами:
- Червона лінія:
Поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна", інтервал руху - 6 хвилин.
- Синя лінія:
Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки", інтервал руху - 6 хвилин.
- Зелена лінія:
Поїзди курсуватимуть між станціями "Сирець" - "Кловська", інтервал руху - 7 хвилин.
Рух поїздів на ділянці від "Печерська" до "Червоного хутора" тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію
"Важливо! Під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють у режимі укриття. Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену", - зазначили в КМДА.
Нагадаємо
Пізно ввечері 9 жовтня російські ударні безпілотники атакували Україну. У Подільському районі столиці виявили уламки збитої ворожої цілі. Внаслідок цієї атаки у столиці постраждало щонайменше 9 людей. П'ятеро з них госпіталізовані, інші лікуються амбулаторно. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що частина міста, зокрема Лівий берег, залишилася без електропостачання.
