Из-за проблем со светом метро Киева меняет движение поездов 10 октября - КГГА

$41.400.09
48.140.04
ukenru
00:08 • 7290 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 22652 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 28018 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 32908 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 54136 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 51781 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27324 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22699 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 43507 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17671 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
В рф авто каршеринга врезалось в толпу людей на остановке, а затем въехало в киоск9 октября, 18:22 • 4322 просмотра
В Киеве из-за массированной атаки БПЛА могут быть перебои со светом и водоснабжением - Кличко21:29 • 6274 просмотра
В КГВА прокомментировали ситуацию относительно возможных перебоев со светом и водой в столице22:12 • 5314 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют23:27 • 22730 просмотра
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом00:22 • 5570 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 40292 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 54129 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 51778 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 43505 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 75125 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Пэм Бонди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Египет
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 40297 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 20180 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 34702 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 51381 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 65069 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Хранитель
E-6 Mercury

Из-за проблем со светом метро Киева меняет движение поездов 10 октября - КГГА

Киев • УНН

 • 122 просмотра

10 октября в Киеве изменено движение метро из-за сложной энергетической ситуации. Интервалы движения поездов составят 6-7 минут, а некоторые участки будут временно недоступны.

Из-за проблем со светом метро Киева меняет движение поездов 10 октября - КГГА

В пятницу, 10 октября, из-за сложной энергетической ситуации в Киеве изменено движение метро: интервалы – 6-7 минут, некоторые участки временно недоступны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Подробности

В КГГА сообщили, что из-за сложной энергетической ситуации в столице Украины сегодня движение поездов метрополитена начнется с изменениями:

  • Красная линия:

    Поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" - "Арсенальная", интервал движения - 6 минут.

    •  Синяя линия:

      Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Теремки", интервал движения - 6 минут.

      •  Зеленая линия:

        Поезда будут курсировать между станциями "Сырец" - "Кловская", интервал движения - 7 минут.

        Движение поездов на участке от "Печерской" до "Красного хутора" временно невозможно из-за сложной энергетической ситуации

        - говорится в сообщении.

        "Важно! Во время воздушной тревоги все подземные станции работают в режиме укрытия. Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена", - отметили в КГГА.

        Напомним

        Поздно вечером 9 октября российские ударные беспилотники атаковали Украину. В Подольском районе столицы обнаружили обломки сбитой вражеской цели. В результате этой атаки в столице пострадали по меньшей мере 9 человек. Пятеро из них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что часть города, в частности Левый берег, осталась без электроснабжения.

        Энергетики восстанавливают электроснабжение в Киеве после массированной атаки - Кличко10.10.25, 03:41 • 650 просмотров

        Вита Зеленецкая

        ОбществоКиев
        Мост Метро (Киев)
        Электроэнергия
        Киевская городская государственная администрация
        Виталий Кличко
        Украина
        Киев