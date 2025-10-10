Из-за проблем со светом метро Киева меняет движение поездов 10 октября - КГГА
10 октября в Киеве изменено движение метро из-за сложной энергетической ситуации. Интервалы движения поездов составят 6-7 минут, а некоторые участки будут временно недоступны.
В пятницу, 10 октября, из-за сложной энергетической ситуации в Киеве изменено движение метро: интервалы – 6-7 минут, некоторые участки временно недоступны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Подробности
В КГГА сообщили, что из-за сложной энергетической ситуации в столице Украины сегодня движение поездов метрополитена начнется с изменениями:
- Красная линия:
Поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" - "Арсенальная", интервал движения - 6 минут.
- Синяя линия:
Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Теремки", интервал движения - 6 минут.
- Зеленая линия:
Поезда будут курсировать между станциями "Сырец" - "Кловская", интервал движения - 7 минут.
Движение поездов на участке от "Печерской" до "Красного хутора" временно невозможно из-за сложной энергетической ситуации
"Важно! Во время воздушной тревоги все подземные станции работают в режиме укрытия. Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена", - отметили в КГГА.
Напомним
Поздно вечером 9 октября российские ударные беспилотники атаковали Украину. В Подольском районе столицы обнаружили обломки сбитой вражеской цели. В результате этой атаки в столице пострадали по меньшей мере 9 человек. Пятеро из них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что часть города, в частности Левый берег, осталась без электроснабжения.
