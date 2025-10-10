Энергетики восстанавливают электроснабжение в Киеве после массированной атаки - Кличко
Киев • УНН
Специалисты-энергетики восстанавливают электроснабжение в Киеве после массированной комбинированной атаки РФ 10 октября. Ситуация остается сложной, все необходимые службы привлечены к ее преодолению.
В Киеве специалисты-энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения после массированной комбинированной атаки РФ в ночь на 10 октября. Ситуация остается сложной. Об этом информирует в своем Telegram-канале Киевский городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. Ситуация сложная
По его словам, все необходимые службы привлечены к ее преодолению.
Напомним
Поздно вечером 9 октября российские ударные беспилотники атаковали Украину. В Подольском районе столицы обнаружили обломки сбитой вражеской цели. В результате этой атаки в столице пострадали по меньшей мере 9 человек. Пятеро из них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что часть города, в частности Левый берег, осталась без электроснабжения.
