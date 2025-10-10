Енергетики відновлюють електропостачання у Києві після масованої атаки - Кличко
Київ • УНН
Фахівці-енергетики відновлюють електропостачання в Києві після масованої комбінованої атаки РФ 10 жовтня. Ситуація залишається складною, всі необхідні служби залучені до її подолання.
У Києві фахівці-енергетики ведуть роботи з відновлення електропостачання після масованої комбінованої атаки рф у ніч на 10 жовтня. Ситуація залишається складною. Про це інформує у своєму Telegram-каналі Київський міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
Енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Ситуація складна
За його словами, всі необхідні служби залучені до її подолання.
Нагадаємо
Пізно ввечері 9 жовтня російські ударні безпілотники атакували Україну. У Подільському районі столиці виявили уламки збитої ворожої цілі. Внаслідок цієї атаки у столиці постраждало щонайменше 9 людей. П'ятеро з них госпіталізовані, інші лікуються амбулаторно. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що частина міста, зокрема Лівий берег, залишилася без електропостачання.
