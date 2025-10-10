Проезд через дамбу ДнепроГЭС в Запорожье перекрыли после атаки - ОВА
Киев • УНН
В Запорожье 10 октября закрыли проезд через дамбу ДнепроГЭС. Это превентивные меры, движение возобновят после стабилизации ситуации с безопасностью.
В пятницу, 10 октября, в Запорожье закрыли проезд через дамбу ДнепроГЭС. Это превентивные меры, движение будет возобновлено после стабилизации ситуации безопасности. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
Еще одна тяжелая ночь. Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. В Запорожье сейчас перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС – это предупредительные меры
По его словам, движение будет возобновлено, как только позволит ситуация безопасности.
Напомним
В ночь на 10 октября россия нанесла по меньшей мере три удара по Запорожью. В результате вражеского обстрела умер 7-летний мальчик. Медики боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Также этой ночью армия рф совершила очередную комбинированную атаку на Украину, использовав беспилотники и баллистические ракеты. В Подольском районе столицы обнаружили обломки сбитой вражеской цели. В результате этой атаки в столице пострадали по меньшей мере 9 человек. Пятеро из них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.
Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что часть украинской столицы, в частности Левый берег, осталась без электроснабжения.
Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве изменено движение метро. Интервалы движения поездов составят 6-7 минут, а некоторые участки будут временно недоступны.
