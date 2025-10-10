$41.400.09
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 27061 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 30865 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 35091 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 57028 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 54082 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27533 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22817 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 45430 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17693 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Проезд через дамбу ДнепроГЭС в Запорожье перекрыли после атаки - ОВА

Киев • УНН

 • 592 просмотра

В Запорожье 10 октября закрыли проезд через дамбу ДнепроГЭС. Это превентивные меры, движение возобновят после стабилизации ситуации с безопасностью.

Проезд через дамбу ДнепроГЭС в Запорожье перекрыли после атаки - ОВА

В пятницу, 10 октября, в Запорожье закрыли проезд через дамбу ДнепроГЭС. Это превентивные меры, движение будет возобновлено после стабилизации ситуации безопасности. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Еще одна тяжелая ночь. Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. В Запорожье сейчас перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС – это предупредительные меры

- написал Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, движение будет возобновлено, как только позволит ситуация безопасности.

Напомним

В ночь на 10 октября россия нанесла по меньшей мере три удара по Запорожью. В результате вражеского обстрела умер 7-летний мальчик. Медики боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Также этой ночью армия рф совершила очередную комбинированную атаку на Украину, использовав беспилотники и баллистические ракеты. В Подольском районе столицы обнаружили обломки сбитой вражеской цели. В результате этой атаки в столице пострадали по меньшей мере 9 человек. Пятеро из них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что часть украинской столицы, в частности Левый берег, осталась без электроснабжения.

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве изменено движение метро. Интервалы движения поездов составят 6-7 минут, а некоторые участки будут временно недоступны.

Вита Зеленецкая

