В Киеве затруднено движение пригородных поездов на участке Киев - Гребенка
Киев • УНН
В пятницу, 10 октября, затруднено движение пригородных поездов на участке Киев - Гребенка в обоих направлениях. Причина - отсутствие напряжения. Об этом информирует "Укрзализныця", передает УНН.
Детали
Отмечается, что задержки пригородных поездов на участке сейчас составляют до 30 минут. Речь идет о следующих рейсах:
- №6802 Киев-Волынский - Гребенка со станции Хмелевик
- №6803 Гребенка - Киев со станции Лесничество
Также задерживается поезд №6831 Березань - Киев-Волынский со станции Коржи
"Работаем над возможностью продолжения движения", - добавили в "Укрзализныце".
Напомним
В ночь на 10 октября армия рф совершила очередную комбинированную атаку на Украину, использовав беспилотники и баллистические ракеты. В Подольском районе столицы обнаружили обломки сбитой вражеской цели. В результате этой атаки в столице пострадали по меньшей мере 9 человек. Пятеро из них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.
Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве изменено движение метро. Интервалы движения поездов составят 6-7 минут, а некоторые участки будут временно недоступны.
