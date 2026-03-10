Атака рф на Днепропетровщину 10 марта - ранены 9 человек, среди них ребенок
Киев • УНН
В результате обстрелов Никополя и Марганца пострадали шестеро полицейских и 4-летняя девочка. Повреждены служебный транспорт и микроавтобус.
Во вторник, 10 марта, россияне атаковали Днепропетровскую область. 9 человек получили ранения, среди которых - 4-летний ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.
Подробности
В результате атаки пострадали Никопольский район, а также город Марганец.
В Никополе пострадали шестеро сотрудников полиции, которые были на службе, когда произошла вражеская атака. 42-летний полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии. Также были повреждены служебные автомобили полиции и спасателей.
В Марганце были ранены три человека, среди них - 4-летняя девочка. Всех отправили на амбулаторное лечение. Также был поврежден микроавтобус.
Напомним
В ночь на 10 марта российские оккупанты атаковали беспилотниками Харьков и Днепр. Были повреждены многоэтажки, административные здания и частные дома, ранены люди, среди которых - дети.