Эксклюзив
14:11 • 680 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33 • 8978 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
11:27 • 16891 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 25392 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 37321 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 49315 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 82607 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 53026 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 58128 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 55879 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
Атака рф на Днепропетровщину 10 марта - ранены 9 человек, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 916 просмотра

В результате обстрелов Никополя и Марганца пострадали шестеро полицейских и 4-летняя девочка. Повреждены служебный транспорт и микроавтобус.

Атака рф на Днепропетровщину 10 марта - ранены 9 человек, среди них ребенок
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Во вторник, 10 марта, россияне атаковали Днепропетровскую область. 9 человек получили ранения, среди которых - 4-летний ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Подробности

В результате атаки пострадали Никопольский район, а также город Марганец.

В Никополе пострадали шестеро сотрудников полиции, которые были на службе, когда произошла вражеская атака. 42-летний полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии. Также были повреждены служебные автомобили полиции и спасателей.

В Марганце были ранены три человека, среди них - 4-летняя девочка. Всех отправили на амбулаторное лечение. Также был поврежден микроавтобус.

Напомним

В ночь на 10 марта российские оккупанты атаковали беспилотниками Харьков и Днепр. Были повреждены многоэтажки, административные здания и частные дома, ранены люди, среди которых - дети.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область
Днепр (город)
Марханец
Харьков