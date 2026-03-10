Атака рф на Дніпропетровщину 10 березня - поранено 9 людей, серед них дитина

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 778 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 9188 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 16951 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 25491 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 37421 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 49347 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 82624 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53036 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 58154 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 55883 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають10 березня, 06:00 • 18374 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим10 березня, 06:25 • 33640 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo08:42 • 24763 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко09:07 • 20135 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 9882 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
11:25 • 25491 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 37421 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 71956 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 75214 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 83379 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Музикант
Вадим Філашкін
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Угорщина
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 4866 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 10061 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 25500 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 33059 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 32738 перегляди
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
The New York Times
Шахед-136

Атака рф на Дніпропетровщину 10 березня - поранено 9 людей, серед них дитина

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Внаслідок обстрілів Нікополя та Марганця постраждали шестеро поліцейських та 4-річна дівчинка. Пошкоджено службовий транспорт та мікроавтобус.

Атака рф на Дніпропетровщину 10 березня - поранено 9 людей, серед них дитина
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У вівторок, 10 березня, росіяни атакували Дніпропетровську область. 9 людей отримали поранення, серед яких - 4-річна дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Деталі

Внаслідок атаки постраждали Нікопольський район, а також місто Марганець.

У Нікополі постраждали шестеро працівників поліції, які були на службі, коли сталася ворожа атака. 42-річний поліцейський госпіталізований у важкому стані. Також були пошкоджені службові автомобілі поліції та рятувальників.

У Марганці було поранено троє людей, серед них - 4-річна дівчинка. Всіх відправили на амбулаторне лікування. Також був пошкоджений мікроавтобус.

Нагадаємо

У ніч на 10 березня російські окупанти атакували безпілотниками Харків і Дніпро. Було пошкоджено багатоповерхівки, адміністративні будівлі та приватні будинки, поранені люди, серед яких - діти.

Євген Устименко

Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Марганець (місто)
Харків