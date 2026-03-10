Атака рф на Дніпропетровщину 10 березня - поранено 9 людей, серед них дитина
Київ • УНН
Внаслідок обстрілів Нікополя та Марганця постраждали шестеро поліцейських та 4-річна дівчинка. Пошкоджено службовий транспорт та мікроавтобус.
У вівторок, 10 березня, росіяни атакували Дніпропетровську область. 9 людей отримали поранення, серед яких - 4-річна дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
Деталі
Внаслідок атаки постраждали Нікопольський район, а також місто Марганець.
У Нікополі постраждали шестеро працівників поліції, які були на службі, коли сталася ворожа атака. 42-річний поліцейський госпіталізований у важкому стані. Також були пошкоджені службові автомобілі поліції та рятувальників.
У Марганці було поранено троє людей, серед них - 4-річна дівчинка. Всіх відправили на амбулаторне лікування. Також був пошкоджений мікроавтобус.
Нагадаємо
У ніч на 10 березня російські окупанти атакували безпілотниками Харків і Дніпро. Було пошкоджено багатоповерхівки, адміністративні будівлі та приватні будинки, поранені люди, серед яких - діти.