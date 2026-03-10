У Дніпрі та Харкові через атаку рф дронами щонайменше 20 постраждалих, серед них діти

У Дніпрі і Харкові, які з вечора атакувала рф, відомо про щонайменше 20 постраждалих внаслідок ворожих ударів, серед них - діти, повідомила місцева влада, пише УНН.

Дніпро

У Дніпрі пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівки та автівка. Постраждали 10 людей, з них одна жінка - госпіталізована - написав голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах.

Раніше він вказував, що допомога лікарів знадобилася трьом жінкам, трьом чоловікам та 12-річному хлопчику.

Загалом, за його даними, вночі ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

Харків

У місті Харків постраждали чоловіки 51, 36, 43, 38 років, жінки 41, 57, 58, 52 років та двоє 16-річних дівчат написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах.

"Четверо людей постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА по Холодногірському району Харкова. 58-річна, 38-річна, 52-річна жінки та 17-річна дівчина отримали допомогу медиків на місці", - вказав Синєгубов.

За даними обласної прокуратури, уночі 10 березня російські військові атакували Холодногірський район Харкова ударними безпілотниками, попередньо типу "Герань-2".

Внаслідок влучання БпЛА в дорогу пошкоджено 3 приватних домоволодіння та автомобіль, додав Синєгубов.

Раніше, 9 березня близько 21:00, за даними прокуратури, російський ударний безпілотник, за попередніми даними типу "Герань-2", вдарив поблизу багатоквартирного житлового будинку в Індустріальному районі Харкова.

"Станом на 22:55 кількість постраждалих зросла до 8 людей", - повідомили при цьому у прокуратурі.

За даними прокуратури, "п’ятеро чоловіків отримали поранення, травми. Дві жінки та 16-річна дівчина зазнали гострої стресової реакції".

122 зі 137 дронів знешкодили під час атаки рф за ніч