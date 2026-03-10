В Днепре и Харькове из-за атаки рф дронами не менее 20 пострадавших, среди них дети

$43.730.0850.540.36
9 марта, 19:48 • 21562 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 58287 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 34449 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 41075 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 45525 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 27987 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 61035 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 33196 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 48959 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 66383 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
публикации
Эксклюзивы
В Харькове число пострадавших в результате атаки вражеского беспилотника возросло до 8Photo9 марта, 21:08 • 6358 просмотра
Сибига и глава МИД Литвы согласовали санкции против РФ и обсудили действия Венгрии9 марта, 21:27 • 11017 просмотра
Трамп назвал войну в Иране "краткосрочной экскурсией"9 марта, 21:50 • 10113 просмотра
Трамп отменяет санкции против стран-покупателей российской нефти9 марта, 22:56 • 43303 просмотра
Число раненых в Днепре возросло, появились первые кадры последствий атакиPhotoVideo9 марта, 23:32 • 10843 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 48803 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 54215 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 61019 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 57642 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 123504 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 15192 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 21682 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 21934 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 23085 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 26899 просмотра
В Днепре и Харькове из-за атаки рф дронами не менее 20 пострадавших, среди них дети

Киев • УНН

 • 328 просмотра

В Днепре и Харькове в результате ударов БпЛА пострадали 20 человек, среди которых есть дети. Повреждены многоэтажки, админздания и частные дома.

В Днепре и Харькове из-за атаки рф дронами не менее 20 пострадавших, среди них дети

В Днепре и Харькове, которые с вечера атаковала рф, известно о по меньшей мере 20 пострадавших в результате вражеских ударов, среди них - дети, сообщили местные власти, пишет УНН.

Днепр

В Днепре повреждены админздание, многоэтажки и автомобиль. Пострадали 10 человек, из них одна женщина - госпитализирована

- написал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях.

Ранее он указывал, что помощь врачей понадобилась трем женщинам, трем мужчинам и 12-летнему мальчику.

В целом, по его данным, ночью враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией.

Харьков

В городе Харьков пострадали мужчины 51, 36, 43, 38 лет, женщины 41, 57, 58, 52 лет и две 16-летние девушки

- написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях.

"Четверо человек пострадали в результате удара вражеского БпЛА по Холодногорскому району Харькова. 58-летняя, 38-летняя, 52-летняя женщины и 17-летняя девушка получили помощь медиков на месте", - указал Синегубов.

По данным областной прокуратуры, ночью 10 марта российские военные атаковали Холодногорский район Харькова ударными беспилотниками, предварительно типа "Герань-2".

В результате попадания БпЛА в дорогу повреждены 3 частных домовладения и автомобиль, добавил Синегубов.

Ранее, 9 марта около 21:00, по данным прокуратуры, российский ударный беспилотник, по предварительным данным типа "Герань-2", ударил вблизи многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе Харькова.

"По состоянию на 22:55 количество пострадавших возросло до 8 человек", - сообщили при этом в прокуратуре.

По данным прокуратуры, "пятеро мужчин получили ранения, травмы. Две женщины и 16-летняя девушка получили острую стрессовую реакцию".

122 из 137 дронов обезвредили во время атаки рф за ночь10.03.26, 08:15 • 1322 просмотра

Юлия Шрамко

