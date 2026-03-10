В Днепре и Харькове из-за атаки рф дронами не менее 20 пострадавших, среди них дети
Киев • УНН
В Днепре и Харькове в результате ударов БпЛА пострадали 20 человек, среди которых есть дети. Повреждены многоэтажки, админздания и частные дома.
В Днепре и Харькове, которые с вечера атаковала рф, известно о по меньшей мере 20 пострадавших в результате вражеских ударов, среди них - дети, сообщили местные власти, пишет УНН.
Днепр
В Днепре повреждены админздание, многоэтажки и автомобиль. Пострадали 10 человек, из них одна женщина - госпитализирована
Ранее он указывал, что помощь врачей понадобилась трем женщинам, трем мужчинам и 12-летнему мальчику.
В целом, по его данным, ночью враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией.
Харьков
В городе Харьков пострадали мужчины 51, 36, 43, 38 лет, женщины 41, 57, 58, 52 лет и две 16-летние девушки
"Четверо человек пострадали в результате удара вражеского БпЛА по Холодногорскому району Харькова. 58-летняя, 38-летняя, 52-летняя женщины и 17-летняя девушка получили помощь медиков на месте", - указал Синегубов.
По данным областной прокуратуры, ночью 10 марта российские военные атаковали Холодногорский район Харькова ударными беспилотниками, предварительно типа "Герань-2".
В результате попадания БпЛА в дорогу повреждены 3 частных домовладения и автомобиль, добавил Синегубов.
Ранее, 9 марта около 21:00, по данным прокуратуры, российский ударный беспилотник, по предварительным данным типа "Герань-2", ударил вблизи многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе Харькова.
"По состоянию на 22:55 количество пострадавших возросло до 8 человек", - сообщили при этом в прокуратуре.
По данным прокуратуры, "пятеро мужчин получили ранения, травмы. Две женщины и 16-летняя девушка получили острую стрессовую реакцию".
