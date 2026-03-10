В Днепре и Харькове из-за атаки рф дронами не менее 20 пострадавших, среди них дети

В Днепре и Харькове, которые с вечера атаковала рф, известно о по меньшей мере 20 пострадавших в результате вражеских ударов, среди них - дети, сообщили местные власти, пишет УНН.

Днепр

В Днепре повреждены админздание, многоэтажки и автомобиль. Пострадали 10 человек, из них одна женщина - госпитализирована - написал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях.

Ранее он указывал, что помощь врачей понадобилась трем женщинам, трем мужчинам и 12-летнему мальчику.

В целом, по его данным, ночью враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией.

Харьков

В городе Харьков пострадали мужчины 51, 36, 43, 38 лет, женщины 41, 57, 58, 52 лет и две 16-летние девушки написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях.

"Четверо человек пострадали в результате удара вражеского БпЛА по Холодногорскому району Харькова. 58-летняя, 38-летняя, 52-летняя женщины и 17-летняя девушка получили помощь медиков на месте", - указал Синегубов.

По данным областной прокуратуры, ночью 10 марта российские военные атаковали Холодногорский район Харькова ударными беспилотниками, предварительно типа "Герань-2".

В результате попадания БпЛА в дорогу повреждены 3 частных домовладения и автомобиль, добавил Синегубов.

Ранее, 9 марта около 21:00, по данным прокуратуры, российский ударный беспилотник, по предварительным данным типа "Герань-2", ударил вблизи многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе Харькова.

"По состоянию на 22:55 количество пострадавших возросло до 8 человек", - сообщили при этом в прокуратуре.

По данным прокуратуры, "пятеро мужчин получили ранения, травмы. Две женщины и 16-летняя девушка получили острую стрессовую реакцию".

