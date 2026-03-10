122 из 137 дронов обезвредили во время атаки рф за ночь

россия ночью ударила по Украине 137 дронами, сбито или подавлено 122 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 марта (с 18:00 9 марта) враг атаковал 137 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово – рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 122 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

