122 из 137 дронов обезвредили во время атаки рф за ночь

9 марта, 19:48 • 20147 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 54002 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 32418 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 39030 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 43794 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 27170 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 58884 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 33028 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 48835 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 66309 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
публикации
Эксклюзивы
Трамп рассматривает возможность захвата Ормузского пролива из-за нефти9 марта, 20:46 • 11067 просмотра
Сибига и глава МИД Литвы согласовали санкции против РФ и обсудили действия Венгрии9 марта, 21:27 • 9152 просмотра
Трамп назвал войну в Иране "краткосрочной экскурсией"9 марта, 21:50 • 7302 просмотра
Трамп отменяет санкции против стран-покупателей российской нефти9 марта, 22:56 • 40589 просмотра
Число раненых в Днепре возросло, появились первые кадры последствий атакиPhotoVideo9 марта, 23:32 • 8708 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 46871 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 52502 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 56175 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 122116 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 14472 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 20785 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 21041 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 22257 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 26362 просмотра
122 из 137 дронов обезвредили во время атаки рф за ночь

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Силы ВС ВСУ сбили и подавили 122 вражеских БпЛА различных типов. Зафиксировано 12 попаданий в десяти локациях, а также падение обломков на десяти объектах.

122 из 137 дронов обезвредили во время атаки рф за ночь

россия ночью ударила по Украине 137 дронами, сбито или подавлено 122 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 марта (с 18:00 9 марта) враг атаковал 137 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово – рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 122 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. 

Потери РФ за сутки составили 950 солдат и более двух тысяч беспилотников10.03.26, 07:44 • 1104 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина