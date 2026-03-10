Потери РФ за сутки составили 950 солдат и более двух тысяч беспилотников
Киев • УНН
Генштаб рассказал о потерях врага за сутки. Кроме живой силы россияне недосчитались 73 артсистем и более 2000 БПЛА
За сутки 9 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 950 солдат, 2224 БпЛА и катер/корабль. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1274990 (+950) человек ликвидировано
- танков ‒ 11758 (+13)
- боевых бронированных машин ‒ 24174 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 38202 (+73)
- РСЗО ‒ 1679 (+4)
- средства ПВО ‒ 1328 (+2)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 349 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 168809 (+2169)
- крылатые ракеты ‒ 4403 (0)
- корабли / катера ‒ 31 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 82510 (+221)
- специальная техника ‒ 4087 (+4)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская армия планирует увеличить контингент в Украине до 800 тысяч военных до конца 2026 года.
