Потери РФ за сутки составили 950 солдат и более двух тысяч беспилотников

За сутки 9 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 950 солдат, 2224 БпЛА и катер/корабль. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1274990 (+950) человек ликвидировано

танков ‒ 11758 (+13)

боевых бронированных машин ‒ 24174 (+7)

артиллерийских систем ‒ 38202 (+73)

РСЗО ‒ 1679 (+4)

средства ПВО ‒ 1328 (+2)

самолетов ‒ 435 (0)

вертолетов ‒ 349 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 168809 (+2169)

крылатые ракеты ‒ 4403 (0)

корабли / катера ‒ 31 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 82510 (+221)

специальная техника ‒ 4087 (+4)

Данные уточняются.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская армия планирует увеличить контингент в Украине до 800 тысяч военных до конца 2026 года.

Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла