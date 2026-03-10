Втрати рф за добу склали 950 солдатів та понад дві тисячі безпілотників
Київ • УНН
Генштаб розповів про втрати ворога за добу. Окрім живої сили росіяни недорахувалися 73 артсистем та понад 2000 БпЛА
За добу 9 березня російські війська втратили на війні з Україною 950 солдатів, 2224 БпЛА та катер/корабель. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1274990 (+950) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11758 (+13)
- бойових броньованих машин ‒ 24174 (+7)
- артилерійських систем ‒ 38202 (+73)
- РСЗВ ‒ 1679 (+4)
- засоби ППО ‒ 1328 (+2)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 349 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 168809 (+2169)
- крилаті ракети ‒ 4403 (0)
- кораблі / катери ‒ 31 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 82510 (+221)
- спеціальна техніка ‒ 4087 (+4)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія планує збільшити контингент в Україні до 800 тисяч військових до кінця 2026 року.
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла04.03.26, 17:27 • 103340 переглядiв