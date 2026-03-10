$43.730.0850.540.36
9 березня, 19:48
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 11:13
Втрати рф за добу склали 950 солдатів та понад дві тисячі безпілотників

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

Генштаб розповів про втрати ворога за добу. Окрім живої сили росіяни недорахувалися 73 артсистем та понад 2000 БпЛА

Втрати рф за добу склали 950 солдатів та понад дві тисячі безпілотників

За добу 9 березня російські війська втратили на війні з Україною 950 солдатів, 2224 БпЛА та катер/корабель. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1274990 (+950) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11758 (+13)
      • бойових броньованих машин ‒ 24174 (+7)
        • артилерійських систем ‒ 38202 (+73)
          • РСЗВ ‒ 1679 (+4)
            • засоби ППО ‒ 1328 (+2)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 349 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 168809 (+2169)
                    • крилаті ракети ‒ 4403 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 31 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 82510 (+221)
                            • спеціальна техніка ‒ 4087 (+4)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія планує збільшити контингент в Україні до 800 тисяч військових до кінця 2026 року.

                              Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла04.03.26, 17:27 • 103340 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Війна в Україні
                              Збройні сили України
                              Україна