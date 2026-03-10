Втрати рф за добу склали 950 солдатів та понад дві тисячі безпілотників

За добу 9 березня російські війська втратили на війні з Україною 950 солдатів, 2224 БпЛА та катер/корабель. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.26 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1274990 (+950) осіб ліквідовано

танків ‒ 11758 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 24174 (+7)

артилерійських систем ‒ 38202 (+73)

РСЗВ ‒ 1679 (+4)

засоби ППО ‒ 1328 (+2)

літаків ‒ 435 (0)

гелікоптерів ‒ 349 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 168809 (+2169)

крилаті ракети ‒ 4403 (0)

кораблі / катери ‒ 31 (0)

підводні човни ‒ 2 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 82510 (+221)

спеціальна техніка ‒ 4087 (+4)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія планує збільшити контингент в Україні до 800 тисяч військових до кінця 2026 року.

Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла