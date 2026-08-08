В Днепропетровской области восстановили централизованное водоснабжение в Марганце и общинах вокруг него — Корецкий
Киев • УНН
В Марганце и соседних общинах Днепропетровской области восстановлено централизованное водоснабжение после аварийных работ. Премьер-министр подчеркнул необходимость подготовки к российским ударам по инфраструктуре.
В Марганце и соседних общинах Днепропетровской области восстановили централизованное водоснабжение после завершения работ на аварийном участке. Соответствующие кадровые решения также уже приняты. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.
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По его словам, воду уже подали в Марганец, где продолжается заполнение городских сетей. В Томаковской общине централизованное водоснабжение также восстановили. В других общинах вода поступает на насосные станции, после чего начнется ее подача в населенные пункты.
Спасибо всем службам, которые были задействованы, и конкретно людям, которые все это время круглосуточно работали над ликвидацией
Премьер-министр подчеркнул, что даже в случае аварий реакция ответственных служб должна быть максимально оперативной, чтобы люди как можно скорее получали необходимые услуги.
Аварии, к сожалению, случаются. Но реакция на них должна быть максимально быстрой. Люди должны видеть, что проблемы оперативно решаются
Корецкий также обратил внимание руководителей областей, городов и общин, прежде всего прифронтовых, на необходимость готовиться к возможным ударам России по гражданской инфраструктуре.
Главы областей, городов и общин, особенно прифронтовых регионов, должны четко осознавать: помимо аварий, главной угрозой остается российский террор гражданской инфраструктуры. Поэтому должны быть обеспечены резервные мощности, исходя из наихудшего сценария. Это персональная ответственность региональных руководителей
В то же время он заверил, что правительство готово помогать регионам в обеспечении необходимых резервных мощностей.
Правительство готово предоставить всю необходимую поддержку и помощь
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