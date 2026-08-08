В Днепропетровской области восстановили централизованное водоснабжение в Марганце и общинах вокруг него — Корецкий

В Марганце и соседних общинах Днепропетровской области восстановили централизованное водоснабжение после завершения работ на аварийном участке. Соответствующие кадровые решения также уже приняты. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает УНН.

По его словам, воду уже подали в Марганец, где продолжается заполнение городских сетей. В Томаковской общине централизованное водоснабжение также восстановили. В других общинах вода поступает на насосные станции, после чего начнется ее подача в населенные пункты.

Спасибо всем службам, которые были задействованы, и конкретно людям, которые все это время круглосуточно работали над ликвидацией

Премьер-министр подчеркнул, что даже в случае аварий реакция ответственных служб должна быть максимально оперативной, чтобы люди как можно скорее получали необходимые услуги.

- сказал он.

Аварии, к сожалению, случаются. Но реакция на них должна быть максимально быстрой. Люди должны видеть, что проблемы оперативно решаются

Корецкий также обратил внимание руководителей областей, городов и общин, прежде всего прифронтовых, на необходимость готовиться к возможным ударам России по гражданской инфраструктуре.

Главы областей, городов и общин, особенно прифронтовых регионов, должны четко осознавать: помимо аварий, главной угрозой остается российский террор гражданской инфраструктуры. Поэтому должны быть обеспечены резервные мощности, исходя из наихудшего сценария. Это персональная ответственность региональных руководителей