російські БПЛА знову атакували Дніпропетровщину 6 листопада: під ударом - обласний центр
Київ • УНН
Увечері 6 листопада в Дніпрі пролунали вибухи через атаку російських БПЛА, починаючи з 17:30. Вибухи також зафіксовані у Павлограді Дніпропетровської області.
У четвер, 6 листопада, ввечері в Дніпрі пролунали вибухи через атаку російськими БПЛА. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Вибухи почули у різних районах міста починаючи з 17:30. До того моніторингові Telegram-пабліки повідомляли про рух великої групи ударних БПЛА на Дніпропетровську область.
Наразі про руйнування чи постраждалих невідомо. Водночас у місті Павлоград Дніпропетровської області теж пролунали вибухи.
Нагадаємо
В ніч на 6 листопада армія рф атакувала Дніпропетровську область дронами, внаслідок чого постраждали 8 людей у Кам'янському.
Пізніше УНН повідомив, що з-під завалів зруйнованого російським ударом будинку у Кам'янському дістали тіло чоловіка.
Також УНН повідомляв, що внаслідок російської атаки на Дніпропетровщину 6 листопада було знеструмлено вісім вугільних шахт, де перебували понад 2500 гірників. Їх вдалось підняти на поверхню, загиблих немає.
Водночас у Краматорській громаді на Донеччині росіяни атакували дроном пасажирський автобус, є поранені.