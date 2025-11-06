ukenru
Ексклюзив
14:11 • 13088 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 18583 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 17090 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 17833 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40840 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 32838 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 36373 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49571 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38722 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32476 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
російські БПЛА знову атакували Дніпропетровщину 6 листопада: під ударом - обласний центр

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Увечері 6 листопада в Дніпрі пролунали вибухи через атаку російських БПЛА, починаючи з 17:30. Вибухи також зафіксовані у Павлограді Дніпропетровської області.

російські БПЛА знову атакували Дніпропетровщину 6 листопада: під ударом - обласний центр

У четвер, 6 листопада, ввечері в Дніпрі пролунали вибухи через атаку російськими БПЛА. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Вибухи почули у різних районах міста починаючи з 17:30. До того моніторингові Telegram-пабліки повідомляли про рух великої групи ударних БПЛА на Дніпропетровську область.

Наразі про руйнування чи постраждалих невідомо. Водночас у місті Павлоград Дніпропетровської області теж пролунали вибухи.

Нагадаємо

В ніч на 6 листопада армія рф атакувала Дніпропетровську область дронами, внаслідок чого постраждали 8 людей у Кам'янському.  

Пізніше УНН повідомив, що з-під завалів зруйнованого російським ударом будинку у Кам'янському дістали тіло чоловіка.

Також УНН повідомляв, що внаслідок російської атаки на Дніпропетровщину 6 листопада було знеструмлено вісім вугільних шахт, де перебували понад 2500 гірників. Їх вдалось підняти на поверхню, загиблих немає.

Водночас у Краматорській громаді на Донеччині росіяни атакували дроном пасажирський автобус, є поранені.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Павлоград