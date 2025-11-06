Дрон рф атакував пасажирський автобус на Донеччині, є поранені

У четвер, 6 листопада, росіяни атакували дроном пасажирський автобус в Краматорській територіальній громаді на Донеччині. Про це повідомив в Facebook начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, передає УНН.

Деталі

Окупанти застосували FPV-дрон з бойовою частиною - внаслідок удару поранення отримали пасажири автобуса.

За попередньою інформацією, поранено чоловіка 1965 р.н. та жінку 1952 р.н. Встановлюємо остаточні наслідки обстрілу - повідомив Гончаренко.

Нагадаємо

В ніч на 6 листопада армія рф атакувала Дніпропетровську область дронами, внаслідок чого постраждали 8 людей у Кам'янському.

Пізніше УНН повідомив, що з-під завалів зруйнованого російським ударом будинку у Кам'янському дістали тіло чоловіка.