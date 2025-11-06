Дрон РФ атаковал пассажирский автобус в Донецкой области, есть раненые
Киев • УНН
6 ноября россияне атаковали дроном пассажирский автобус в Краматорской общине Донецкой области. В результате удара FPV-дроном с боевой частью пассажиры получили ранения.
В четверг, 6 ноября, россияне атаковали дроном пассажирский автобус в Краматорской территориальной общине Донецкой области. Об этом сообщил в Facebook начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, передает УНН.
Детали
Оккупанты применили FPV-дрон с боевой частью — в результате удара ранения получили пассажиры автобуса.
По предварительной информации, ранены мужчина 1965 г.р. и женщина 1952 г.р. Устанавливаем окончательные последствия обстрела
Напомним
В ночь на 6 ноября армия рф атаковала Днепропетровскую область дронами, в результате чего пострадали 8 человек в Каменском.
Позже УНН сообщил, что из-под завалов разрушенного российским ударом дома в Каменском достали тело мужчины.