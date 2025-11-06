ukenru
13:00 • 524 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів
12:47 • 1522 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 3660 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 10033 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
08:00 • 29524 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22 • 28692 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 34140 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 48384 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38339 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32066 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Наслідки удару рф по Дніпровщині: з потрощеної багатоповерхівки дістали загиблу людину

Київ • УНН

 • 1468 перегляди

Внаслідок нічної атаки дронами Кам'янського, Дніпропетровська область, з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка. Атака росіян забрала життя однієї людини, ще 8 постраждали; аварійно-рятувальні роботи завершено.

Наслідки удару рф по Дніпровщині: з потрощеної багатоповерхівки дістали загиблу людину

З-під завалів зруйнованого російським ударом будинку дістали тіло чоловіка. Передає УНН із посиланням на сторінку керівника Дніпропетровської ОДА (ОВА) Владислава Гайваненко.

Деталі

З-під завалів будинку у Кам’янському дістали тіло чоловіка. Щирі співчуття рідним загиблого. Атака росіян забрала життя однієї людини. - повідомив глава ОВА.

Вночі ворог масовано атакував дронами Кам'янське у Дніпропетровській області. Станом на ранок було відомо, що внаслідок атаки постраждали 8 людей.

Також у місті зафіксували кілька пожеж, зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки, пошкоджені авто. Станом на 14:30 6-го жовтня, аварійно-рятувальні роботи у Кам’янському завершено.

Нагадаємо

В ніч на 6 листопада армія рф атакувала Дніпропетровську область дронами, внаслідок чого постраждали 8 людей у Кам'янському. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та транспортне підприємство; також удари були по Петропавлівській громаді та Нікопольщині.

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Кам'янське