Наслідки удару рф по Дніпровщині: з потрощеної багатоповерхівки дістали загиблу людину
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки дронами Кам'янського, Дніпропетровська область, з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка. Атака росіян забрала життя однієї людини, ще 8 постраждали; аварійно-рятувальні роботи завершено.
З-під завалів зруйнованого російським ударом будинку дістали тіло чоловіка. Передає УНН із посиланням на сторінку керівника Дніпропетровської ОДА (ОВА) Владислава Гайваненко.
Деталі
З-під завалів будинку у Кам’янському дістали тіло чоловіка. Щирі співчуття рідним загиблого. Атака росіян забрала життя однієї людини. - повідомив глава ОВА.
Вночі ворог масовано атакував дронами Кам'янське у Дніпропетровській області. Станом на ранок було відомо, що внаслідок атаки постраждали 8 людей.
Також у місті зафіксували кілька пожеж, зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки, пошкоджені авто. Станом на 14:30 6-го жовтня, аварійно-рятувальні роботи у Кам’янському завершено.
Нагадаємо
В ніч на 6 листопада армія рф атакувала Дніпропетровську область дронами, внаслідок чого постраждали 8 людей у Кам'янському. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та транспортне підприємство; також удари були по Петропавлівській громаді та Нікопольщині.