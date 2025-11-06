Последствия удара РФ по Днепропетровщине: из разбитой многоэтажки достали погибшего человека

ukenru
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ
Британская армия объявила о первой поставке бронемашин Ajax – с опозданием на восемь лет
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из Голливуда
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетам
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделей
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделей
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетам
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника Одарченко
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из Голливуда
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу
Последствия удара РФ по Днепропетровщине: из разбитой многоэтажки достали погибшего человека

Киев

В результате ночной атаки дронами Каменского, Днепропетровская область, из-под завалов дома достали тело мужчины. Атака россиян унесла жизнь одного человека, еще 8 пострадали; аварийно-спасательные работы завершены.

Последствия удара РФ по Днепропетровщине: из разбитой многоэтажки достали погибшего человека

Из-под завалов разрушенного российским ударом дома извлекли тело мужчины. Передает УНН со ссылкой на страницу руководителя Днепропетровской ОГА (ОВА) Владислава Гайваненко.

Подробности

Из-под завалов дома в Каменском извлекли тело мужчины. Искренние соболезнования родным погибшего. Атака россиян унесла жизнь одного человека. - сообщил глава ОВА.

Ночью враг массированно атаковал дронами Каменское в Днепропетровской области. По состоянию на утро было известно, что в результате атаки пострадали 8 человек.

Также в городе зафиксировали несколько пожаров, разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки, повреждены авто. По состоянию на 14:30 6 октября, аварийно-спасательные работы в Каменском завершены.

Напомним

В ночь на 6 ноября армия РФ атаковала Днепропетровскую область дронами, в результате чего пострадали 8 человек в Каменском. Повреждены жилые дома, инфраструктура и транспортное предприятие; также удары были по Петропавловской общине и Никопольщине.

Игорь Тележников

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Днепропетровская область
Каменское