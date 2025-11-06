Последствия удара РФ по Днепропетровщине: из разбитой многоэтажки достали погибшего человека
Киев • УНН
В результате ночной атаки дронами Каменского, Днепропетровская область, из-под завалов дома достали тело мужчины. Атака россиян унесла жизнь одного человека, еще 8 пострадали; аварийно-спасательные работы завершены.
Из-под завалов разрушенного российским ударом дома извлекли тело мужчины. Передает УНН со ссылкой на страницу руководителя Днепропетровской ОГА (ОВА) Владислава Гайваненко.
Подробности
Из-под завалов дома в Каменском извлекли тело мужчины. Искренние соболезнования родным погибшего. Атака россиян унесла жизнь одного человека. - сообщил глава ОВА.
Ночью враг массированно атаковал дронами Каменское в Днепропетровской области. По состоянию на утро было известно, что в результате атаки пострадали 8 человек.
Также в городе зафиксировали несколько пожаров, разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки, повреждены авто. По состоянию на 14:30 6 октября, аварийно-спасательные работы в Каменском завершены.
Напомним
В ночь на 6 ноября армия РФ атаковала Днепропетровскую область дронами, в результате чего пострадали 8 человек в Каменском. Повреждены жилые дома, инфраструктура и транспортное предприятие; также удары были по Петропавловской общине и Никопольщине.