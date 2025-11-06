российские БПЛА снова атаковали Днепропетровщину 6 ноября: под ударом - областной центр
Киев • УНН
Вечером 6 ноября в Днепре прогремели взрывы из-за атаки российских БПЛА, начиная с 17:30. Взрывы также зафиксированы в Павлограде Днепропетровской области.
Детали
Взрывы услышали в разных районах города начиная с 17:30. До этого мониторинговые Telegram-паблики сообщали о движении большой группы ударных БПЛА на Днепропетровскую область.
Пока о разрушениях или пострадавших неизвестно. В то же время в городе Павлоград Днепропетровской области тоже прогремели взрывы.
Напомним
В ночь на 6 ноября армия РФ атаковала Днепропетровскую область дронами, в результате чего пострадали 8 человек в Каменском.
Позже УНН сообщил, что из-под завалов разрушенного российским ударом дома в Каменском достали тело мужчины.
Также УНН сообщал, что в результате российской атаки на Днепропетровщину 6 ноября было обесточено восемь угольных шахт, где находились более 2500 горняков. Их удалось поднять на поверхность, погибших нет.
В то же время в Краматорской общине Донецкой области россияне атаковали дроном пассажирский автобус, есть раненые.