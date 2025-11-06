ukenru
14:11 • 12316 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 17481 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 16626 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 17417 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
6 ноября, 08:00 • 40283 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 32660 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 36242 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49518 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38691 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
5 ноября, 15:51 • 32454 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Графики отключений электроэнергии
российские БПЛА снова атаковали Днепропетровщину 6 ноября: под ударом - областной центр

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Вечером 6 ноября в Днепре прогремели взрывы из-за атаки российских БПЛА, начиная с 17:30. Взрывы также зафиксированы в Павлограде Днепропетровской области.

российские БПЛА снова атаковали Днепропетровщину 6 ноября: под ударом - областной центр

В четверг, 6 ноября, вечером в Днепре прогремели взрывы из-за атаки российскими БПЛА. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

Взрывы услышали в разных районах города начиная с 17:30. До этого мониторинговые Telegram-паблики сообщали о движении большой группы ударных БПЛА на Днепропетровскую область.

Пока о разрушениях или пострадавших неизвестно. В то же время в городе Павлоград Днепропетровской области тоже прогремели взрывы.

Напомним

В ночь на 6 ноября армия РФ атаковала Днепропетровскую область дронами, в результате чего пострадали 8 человек в Каменском.  

Позже УНН сообщил, что из-под завалов разрушенного российским ударом дома в Каменском достали тело мужчины.

Также УНН сообщал, что в результате российской атаки на Днепропетровщину 6 ноября было обесточено восемь угольных шахт, где находились более 2500 горняков. Их удалось поднять на поверхность, погибших нет.

В то же время в Краматорской общине Донецкой области россияне атаковали дроном пассажирский автобус, есть раненые.

Евгений Устименко

