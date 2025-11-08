В Киеве работает ПВО: россияне атакуют столицу дронами
Киев • УНН
В Киеве в ночь на 8 ноября во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Городские власти сообщили, что Силы противовоздушной обороны работают по российским беспилотникам.
В ночь на 8 ноября в Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Силы ПВО работали по российским беспилотникам. Об этом информирует в Telegram Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.
Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей
"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - призвали в КГВА.
Напомним
В результате атаки РФ на Днепр в ночь на 8 ноября повреждена многоэтажка, пострадали 7 человек, в том числе двое детей. Также есть разрушения в Самарском районе, Павлограде и Синельниковском районе.
Россия снова массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго08.11.25, 01:20 • 1858 просмотров