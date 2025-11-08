В Киеве работает ПВО: россияне атакуют столицу дронами

ukenru
7 ноября, 17:00 • 30542 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:49 • 38162 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 44648 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 44359 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 40489 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 22385 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 54067 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 37419 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 39904 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 30622 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Эксклюзивы
Румынского евродепутата, которая угрожала "сломать ноги Зеленскому", хотят отправить в психбольницу7 ноября, 17:39 • 5116 просмотра
Трамп встретил Орбана в Белом доме и высказался о встрече с путиным7 ноября, 17:42 • 4626 просмотра
Зеленский пригласил президента Румынии в Украину и обсудил с ним совместные оборонные разработки и усиление ПВО7 ноября, 17:48 • 3546 просмотра
Столичные правоохранители привлекли к ответственности молодого человека, который пел русские песни в форме полицейского22:21 • 4476 просмотра
россияне разрушили КАБами заправку под Харьковом: есть пострадавшиеPhoto22:38 • 6184 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 31037 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 19690 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 30537 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 25875 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 34533 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 45181 просмотра
В Киеве работает ПВО: россияне атакуют столицу дронами

Киев • УНН

 • 976 просмотра

В Киеве в ночь на 8 ноября во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Городские власти сообщили, что Силы противовоздушной обороны работают по российским беспилотникам.

В Киеве работает ПВО: россияне атакуют столицу дронами

В ночь на 8 ноября в Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Силы ПВО работали по российским беспилотникам. Об этом информирует в Telegram Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей

- говорится в сообщении.

"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - призвали в КГВА.

Напомним

В результате атаки РФ на Днепр в ночь на 8 ноября повреждена многоэтажка, пострадали 7 человек, в том числе двое детей. Также есть разрушения в Самарском районе, Павлограде и Синельниковском районе.

Россия снова массированно атакует энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго08.11.25, 01:20 • 1858 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Днепр
Павлоград
Киев