Киев подвергается массированной комбинированной атаке врага: попадания в жилые дома, пожары и раненые

В результате ночной вражеской атаки на Киев произошло несколько пожаров, есть пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичные власти.

По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в Днепровском районе произошло попадание БпЛА в жилой дом.

Тем временем в Дарницком районе горит автомобиль, также есть обращения к медикам.

Вызов медиков зафиксирован и в Шевченковском районе столицы. А в Подольском районе возник пожар в жилом доме ориентировочно на 10 этаже.

Враг атакует столицу ударными БпЛА и ракетами. Пожалуйста, будьте в укрытиях и не снимайте работу ПВО!

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызовах медиков в Шевченковский, Дарницкий и Днепровский районы. Кроме того, по его словам, в Дарницком районе обломки упали на территорию школы.

В Подольском еще по одному адресу возгорание в многоэтажке, ориентировочно, на 12 этаже. В Днепровском двое пострадавших. Одного из них медики госпитализировали