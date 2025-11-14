$42.040.02
Киев подвергается массированной комбинированной атаке врага: попадания в жилые дома, пожары и раненые

Киев • УНН

 • 22114 просмотра

В результате ночной атаки на Киев зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом в Днепровском районе. Пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах, есть раненые.

Киев подвергается массированной комбинированной атаке врага: попадания в жилые дома, пожары и раненые

В результате ночной вражеской атаки на Киев произошло несколько пожаров, есть пострадавшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичные власти.

Подробности

По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в Днепровском районе произошло попадание БпЛА в жилой дом.

Тем временем в Дарницком районе горит автомобиль, также есть обращения к медикам.

Вызов медиков зафиксирован и в Шевченковском районе столицы. А в Подольском районе возник пожар в жилом доме ориентировочно на 10 этаже.

Враг атакует столицу ударными БпЛА и ракетами. Пожалуйста, будьте в укрытиях и не снимайте работу ПВО!

- написал Ткаченко.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызовах медиков в Шевченковский, Дарницкий и Днепровский районы. Кроме того, по его словам, в Дарницком районе обломки упали на территорию школы.

В Подольском еще по одному адресу возгорание в многоэтажке, ориентировочно, на 12 этаже. В Днепровском двое пострадавших. Одного из них медики госпитализировали

- уточнил Кличко.

Напомним

В Киеве в ночь на пятницу, 14 ноября, были слышны взрывы: первые прозвучали около 0:30, повторные - около 0:45.

В Печерском районе Киева возник пожар в результате атаки БпЛА08.11.25, 05:06 • 16644 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКиев
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев