21:46 • 17130 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 55062 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 58978 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 121259 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 68198 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 63775 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 129795 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 46453 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 39903 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37672 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
Враг атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть пострадавший и пожары

Киев • УНН

 • 924 просмотра

В ночь на 14 ноября враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами, пострадал 55-летний мужчина в Белой Церкви. Зафиксированы пожары частных домов, складских помещений и автомобиля в нескольких районах области.

Враг атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть пострадавший и пожары

В ночь на пятницу, 14 ноября, враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Николай Калашник, информирует УНН.

Подробности

По его словам, под вражеским ударом оказались объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты.

К сожалению, в Белой Церкви пострадал мужчина 55 лет. С термическими ожогами тела он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается

- рассказал Калашник.

Он также констатировал, что в Бучанском, Вышгородском и Фастовском районах в результате атаки возникли пожары частных домов.

"В Белоцерковском районе зафиксировано возгорание складских помещений. В Обуховском районе возник пожар легкового автомобиля. Более подробная информация позже. Атака продолжается. Оставайтесь в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - резюмировал глава Киевской ОВА.

Напомним

В результате ночной вражеской атаки на Киев произошло несколько пожаров, есть пострадавшие.

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Белая Церковь