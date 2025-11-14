Враг атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть пострадавший и пожары
Киев • УНН
В ночь на 14 ноября враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами, пострадал 55-летний мужчина в Белой Церкви. Зафиксированы пожары частных домов, складских помещений и автомобиля в нескольких районах области.
В ночь на пятницу, 14 ноября, враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Николай Калашник, информирует УНН.
Подробности
По его словам, под вражеским ударом оказались объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты.
К сожалению, в Белой Церкви пострадал мужчина 55 лет. С термическими ожогами тела он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается
Он также констатировал, что в Бучанском, Вышгородском и Фастовском районах в результате атаки возникли пожары частных домов.
"В Белоцерковском районе зафиксировано возгорание складских помещений. В Обуховском районе возник пожар легкового автомобиля. Более подробная информация позже. Атака продолжается. Оставайтесь в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - резюмировал глава Киевской ОВА.
Напомним
В результате ночной вражеской атаки на Киев произошло несколько пожаров, есть пострадавшие.
