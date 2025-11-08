5 человек пострадали из-за ночной атаки рф на Киевскую область

ukenru
11:44 • 15410 просмотра
Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба
08:59 • 21322 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
08:00 • 38157 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 64582 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:32 • 83785 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
7 ноября, 14:58 • 75870 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
7 ноября, 13:59 • 64785 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 25774 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
7 ноября, 09:48 • 70681 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
7 ноября, 09:46 • 40479 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
08:00 • 38130 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
7 ноября, 15:32 • 83761 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
7 ноября, 14:58 • 75854 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 13:59 • 64769 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 46454 просмотра
5 человек пострадали из-за ночной атаки рф на Киевскую область

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

В результате ночной атаки рф на Киевщине пострадали 5 человек: мужчина и 4 женщины, одну из которых прооперировали из-за осколочного ранения бедра. Повреждены 20 частных домов, три автомобиля и хозяйственные постройки в Вышгородском районе, а также один частный дом в Бориспольском районе.

В Киевской области в результате ночной атаки рф известно о 5 пострадавших - мужчине и 4 женщинах, одна из которых прооперирована, сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в субботу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"К сожалению, есть пострадавшие. В Вышгородском районе это 4 женщины. Трое из них получили острую реакцию на стресс. Еще одна женщина 1983 года рождения прооперирована в местной больнице. У нее осколочное ранение бедра. Состояние средней тяжести. Она находится под наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. В Обуховском районе повреждения получил мужчина 1975 года рождения. У него открытая рана предплечья. Лечение будет проходить амбулаторно", - указал Калашник.

В Вышгородском районе, по его словам, повреждены 20 частных домов, три автомобиля, хозяйственные постройки и гаражные помещения. На объектах выбиты окна и остекление, посечены фасады и кровли. В Бориспольском районе также поврежден один частный дом.

"Продолжаем ликвидировать последствия ночной массированной вражеской атаки. Страна-террорист бьет исключительно по мирным населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры. россия подло воюет с мирным населением, пытаясь лишить нас света и тепла", - отметил Калашник.

По его словам, в области действуют графики почасовых отключений.

Графики не действуют: в Киеве и области аварийные отключения света08.11.25, 12:07 • 1826 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиевская область
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область