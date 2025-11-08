5 человек пострадали из-за ночной атаки рф на Киевскую область
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф на Киевщине пострадали 5 человек: мужчина и 4 женщины, одну из которых прооперировали из-за осколочного ранения бедра. Повреждены 20 частных домов, три автомобиля и хозяйственные постройки в Вышгородском районе, а также один частный дом в Бориспольском районе.
В Киевской области в результате ночной атаки рф известно о 5 пострадавших - мужчине и 4 женщинах, одна из которых прооперирована, сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в субботу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"К сожалению, есть пострадавшие. В Вышгородском районе это 4 женщины. Трое из них получили острую реакцию на стресс. Еще одна женщина 1983 года рождения прооперирована в местной больнице. У нее осколочное ранение бедра. Состояние средней тяжести. Она находится под наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. В Обуховском районе повреждения получил мужчина 1975 года рождения. У него открытая рана предплечья. Лечение будет проходить амбулаторно", - указал Калашник.
В Вышгородском районе, по его словам, повреждены 20 частных домов, три автомобиля, хозяйственные постройки и гаражные помещения. На объектах выбиты окна и остекление, посечены фасады и кровли. В Бориспольском районе также поврежден один частный дом.
"Продолжаем ликвидировать последствия ночной массированной вражеской атаки. Страна-террорист бьет исключительно по мирным населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры. россия подло воюет с мирным населением, пытаясь лишить нас света и тепла", - отметил Калашник.
По его словам, в области действуют графики почасовых отключений.
