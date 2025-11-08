5 людей постраждали через нічну атаку рф на Київщину
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф на Київщині постраждали 5 людей: чоловік та 4 жінки, одну з яких прооперували через осколкове поранення стегна. Пошкоджено 20 приватних будинків, три автомобілі та господарчі споруди у Вишгородському районі, а також один приватний будинок у Бориспільському районі.
У Київській області внаслідок нічної атаки рф відомо про 5 постраждалих - чоловіка та 4 жінок, одну з яких прооперували, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник у суботу у Telegram, пише УНН.
Деталі
"На жаль, є постраждалі. У Вишгородському районі це 4 жінки. Троє з них отримали гостру реакцію на стрес. Ще одну жінку 1983 року народження прооперовано в місцевій лікарні. У неї осколкове поранення стегна. Стан середньої тяжкості. Вона знаходиться під наглядом лікарів. Вся необхідна медична допомога надається. У Обухівському районі ушкодження отримав чоловік 1975 року народження. У нього відкрита рана передпліччя. Лікування буде проходити амбулаторно", - вказав Калашник.
У Вишгородському районі, з його слів, пошкоджено 20 приватних будинків, три автомобілі, господарчі споруди та гаражні приміщення. На обʼєктах вибиті вікна та скління, посічені фасади та покрівлі. У Бориспільському районі також пошкоджено один приватний будинок.
"Продовжуємо ліквідовувати наслідки нічної масованої ворожої атаки. Країна-терорист бʼє виключно по мирних населених пунктах та обʼєктам критичної інфраструктури. росія підло воює з мирним населенням, намагаючись лишити нас світла та тепла", - зазначив Калашник.
З його слів, в області діють графіки погодинних відключень.
