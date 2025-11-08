ukenru
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідні
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в'їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
Графіки не діють: у Києві та області аварійні відключення світла

Київ • УНН

У Києві та Київській області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Це рішення прийнято за командою Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.

Графіки не діють: у Києві та області аварійні відключення світла

У Києві та Київській області ввели аварійні відключення електроенергії, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, що надає послуги у регіоні, пише УНН.

Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго у Києві та Київській області застосовані екстрені відключення

- повідомили в ДТЕК.

Як уточнили в КМДА, "у зв’язку з ситуацією в енергосистемі за командою Укренерго застосовані аварійні відключення електроенергії в окремих районах Києва". Енергетики, як вказано, працюють над відновленням живлення.

Як зауважили у ДТЕК, графіки відключень при цьому не діють. Людей закликали "розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему".

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго

Юлія Шрамко

