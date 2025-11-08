Графіки не діють: у Києві та області аварійні відключення світла
Київ • УНН
У Києві та Київській області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Це рішення прийнято за командою Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.
У Києві та Київській області ввели аварійні відключення електроенергії, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, що надає послуги у регіоні, пише УНН.
Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго у Києві та Київській області застосовані екстрені відключення
Як уточнили в КМДА, "у зв’язку з ситуацією в енергосистемі за командою Укренерго застосовані аварійні відключення електроенергії в окремих районах Києва". Енергетики, як вказано, працюють над відновленням живлення.
Як зауважили у ДТЕК, графіки відключень при цьому не діють. Людей закликали "розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему".
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
