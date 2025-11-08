Графики не действуют: в Киеве и области аварийные отключения света
Киев • УНН
В Киеве и Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии. Это решение принято по команде Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме.
В Киеве и Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщили в энергокомпании ДТЭК, предоставляющей услуги в регионе, пишет УНН.
Из-за ситуации в энергосистеме по команде Укрэнерго в Киеве и Киевской области применены экстренные отключения
Как уточнили в КГГА, "в связи с ситуацией в энергосистеме по команде Укрэнерго применены аварийные отключения электроэнергии в отдельных районах Киева". Энергетики, как указано, работают над восстановлением питания.
Как отметили в ДТЭК, графики отключений при этом не действуют. Людей призвали "разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему".
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.
