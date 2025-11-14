Кількість постраждалих від атаки на Київ зросла до 14, серед них вагітна
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ 14 листопада кількість постраждалих зросла до 14 осіб, включаючи вагітну жінку. Зафіксовано пожежі та пошкодження в Оболонському, Святошинському, Деснянському та Шевченківському районах столиці.
Кількість постраждалих уналсдіок ворожої атаки в ніч на 14 листопада зросла до 14, серед них - вагітна жінка. Про це повідомив начальник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.
Деталі
Також, за його словами, в Оболонському районі уламки БпЛА впали на відкритій місцевості.
Попередньо без постраждалих і пожежі. ... Зараз фіксуємо наслідки атаки у Святошинському районі - пожежа у житловому будинку, у Деснянському районі та Святошинському. Деталі уточнюємо
Він також розповів, що в Оболонському районі горить 7 та 9 поверх житлового будинку, а у Шевченківському районі пожежа охопила адміністративну будівлю.
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання уламків в житловий будинок у Деснянському районі.
Нагадаємо
Унаслідок масованої комбінованої атаки на Київ у ніч на 14 листопада зафіксовані пошкодження житлових будинків у кількох районах столиці. Станом на 2:44 було відомо про 9 постраждалих.
