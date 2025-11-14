Нічна атака на Київ: вже 9 постраждалих, пошкоджені будинки та тепломережі

Унаслідок масованої комбінованої атаки на Київ у ніч на 14 листопада зафіксовані пошкодження житлових будинків у кількох районах столиці. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Деталі

За його словами, станом на 2:44 постраждали 9 людей, чотирьох із них медики госпіталізували, зокрема, одного чоловіка у вкрай важкому стані. Крім того, за інформацією міського голови:

у Дарницькому районі уламки впали в дворі житлового будинку, а також на територію навчального закладу. Крім того, внаслідок падіння уламків, сталося загорання авто;

у Дніпровському районі пошкоджень зазнали 3 багатоквартирних житлових будинки, а також приватна садиба, пожежа на відкритій території;

у Подільському районі пошкоджені 5 житлових будинків, а також нежитлова будівля;

у Шевченківському, внаслідок падіння уламків, загорання сталося на відкритій території поблизу медичного закладу, а також у нежитловій будівлі;

у Голосіївському районі внаслідок влучання уламків сталося загорання в медзакладі, також пошкоджена нежитлова будівля;

у Деснянському районі сталося загорання в 2 житлових будинках;

у Соломʼянському районі пожежа зафіксована на даху одного житлового будинку;

у Святошинському, внаслідок падіння уламків, пожежа в приватному будинку.

На всіх локаціях працюють медики та аварійно-рятувальні служби. У місті можливі перебої електро- і водопостачання - попередив Кличко.

Згодом він розповів, що внаслідок масованої атаки ворога в Києві пошкоджені ділянки теплових мереж.

У Деснянському районі, через аварійну ситуацію на тепломагістралі, тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель. Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: оперативно визначають характер пошкоджень та приступають до негайної ліквідації наслідків - зазначив мер Києва.

У свою чергу начальник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що кількість постраждалих у Дніпровському районі зросла до 5.

"росіяни бʼють по житловим будинкам. Дуже багато постраждалих багатоповерхівок по всьому Києву, практично у кожному районі", констатував Ткаченко.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки на Київ станом на 1:22 було зафіксовано влучання БпЛА у житловий будинок у Дніпровському районі. Пожежі виникли у Дарницькому, Шевченківському та Подільському районах, є поранені.

