Нічна атака на Київ: вже 9 постраждалих, пошкоджені будинки та тепломережі
Київ • УНН
У Києві внаслідок нічної атаки 14 листопада пошкоджено житлові будинки в кількох районах, постраждали 9 людей. Зафіксовано загорання авто, пошкодження теплових мереж, в частині будинків відсутнє тепло- та водопостачання.
Унаслідок масованої комбінованої атаки на Київ у ніч на 14 листопада зафіксовані пошкодження житлових будинків у кількох районах столиці. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Деталі
За його словами, станом на 2:44 постраждали 9 людей, чотирьох із них медики госпіталізували, зокрема, одного чоловіка у вкрай важкому стані. Крім того, за інформацією міського голови:
- у Дарницькому районі уламки впали в дворі житлового будинку, а також на територію навчального закладу. Крім того, внаслідок падіння уламків, сталося загорання авто;
- у Дніпровському районі пошкоджень зазнали 3 багатоквартирних житлових будинки, а також приватна садиба, пожежа на відкритій території;
- у Подільському районі пошкоджені 5 житлових будинків, а також нежитлова будівля;
- у Шевченківському, внаслідок падіння уламків, загорання сталося на відкритій території поблизу медичного закладу, а також у нежитловій будівлі;
- у Голосіївському районі внаслідок влучання уламків сталося загорання в медзакладі, також пошкоджена нежитлова будівля;
- у Деснянському районі сталося загорання в 2 житлових будинках;
- у Соломʼянському районі пожежа зафіксована на даху одного житлового будинку;
- у Святошинському, внаслідок падіння уламків, пожежа в приватному будинку.
На всіх локаціях працюють медики та аварійно-рятувальні служби. У місті можливі перебої електро- і водопостачання
Згодом він розповів, що внаслідок масованої атаки ворога в Києві пошкоджені ділянки теплових мереж.
У Деснянському районі, через аварійну ситуацію на тепломагістралі, тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель. Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: оперативно визначають характер пошкоджень та приступають до негайної ліквідації наслідків
У свою чергу начальник столичної міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що кількість постраждалих у Дніпровському районі зросла до 5.
"росіяни бʼють по житловим будинкам. Дуже багато постраждалих багатоповерхівок по всьому Києву, практично у кожному районі", констатував Ткаченко.
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки на Київ станом на 1:22 було зафіксовано влучання БпЛА у житловий будинок у Дніпровському районі. Пожежі виникли у Дарницькому, Шевченківському та Подільському районах, є поранені.
