Ночная атака на Киев: уже 9 пострадавших, повреждены дома и теплосети

В результате массированной комбинированной атаки на Киев в ночь на 14 ноября зафиксированы повреждения жилых домов в нескольких районах столицы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, по состоянию на 2:44 пострадали 9 человек, четверо из них медики госпитализировали, в том числе одного мужчину в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, по информации городского головы:

На всех локациях работают медики и аварийно-спасательные службы. В городе возможны перебои электро- и водоснабжения

Впоследствии он рассказал, что в результате массированной атаки врага в Киеве повреждены участки тепловых сетей.

В Деснянском районе, из-за аварийной ситуации на тепломагистрали, временно отсутствует теплоснабжение части зданий. Коммунальные службы города сейчас работают на местах: оперативно определяют характер повреждений и приступают к немедленной ликвидации последствий