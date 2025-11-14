Ночная атака на Киев: уже 9 пострадавших, повреждены дома и теплосети
Киев • УНН
В Киеве в результате ночной атаки 14 ноября повреждены жилые дома в нескольких районах, пострадали 9 человек. Зафиксировано возгорание авто, повреждение тепловых сетей, в части домов отсутствует тепло- и водоснабжение.
В результате массированной комбинированной атаки на Киев в ночь на 14 ноября зафиксированы повреждения жилых домов в нескольких районах столицы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Детали
По его словам, по состоянию на 2:44 пострадали 9 человек, четверо из них медики госпитализировали, в том числе одного мужчину в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, по информации городского головы:
- в Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома, а также на территорию учебного заведения. Кроме того, в результате падения обломков, произошло возгорание авто;
- в Днепровском районе повреждения получили 3 многоквартирных жилых дома, а также частная усадьба, пожар на открытой территории;
- в Подольском районе повреждены 5 жилых домов, а также нежилое здание;
- в Шевченковском, в результате падения обломков, возгорание произошло на открытой территории вблизи медицинского учреждения, а также в нежилом здании;
- в Голосеевском районе в результате попадания обломков произошло возгорание в медучреждении, также повреждено нежилое здание;
- в Деснянском районе произошло возгорание в 2 жилых домах;
- в Соломенском районе пожар зафиксирован на крыше одного жилого дома;
- в Святошинском, в результате падения обломков, пожар в частном доме.
На всех локациях работают медики и аварийно-спасательные службы. В городе возможны перебои электро- и водоснабжения
Впоследствии он рассказал, что в результате массированной атаки врага в Киеве повреждены участки тепловых сетей.
В Деснянском районе, из-за аварийной ситуации на тепломагистрали, временно отсутствует теплоснабжение части зданий. Коммунальные службы города сейчас работают на местах: оперативно определяют характер повреждений и приступают к немедленной ликвидации последствий
В свою очередь начальник столичной городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что количество пострадавших в Днепровском районе возросло до 5.
"Россияне бьют по жилым домам. Очень много пострадавших многоэтажек по всему Киеву, практически в каждом районе", констатировал Ткаченко.
Напомним
В результате ночной атаки на Киев по состоянию на 1:22 было зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом в Днепровском районе. Пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах, есть раненые.
