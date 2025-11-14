Число пострадавших от атаки на Киев возросло до 14, среди них беременная
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев 14 ноября число пострадавших возросло до 14 человек, включая беременную женщину. Зафиксированы пожары и повреждения в Оболонском, Святошинском, Деснянском и Шевченковском районах столицы.
Число пострадавших в результате вражеской атаки в ночь на 14 ноября возросло до 14, среди них - беременная женщина. Об этом сообщил начальник столичной городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Подробности
Также, по его словам, в Оболонском районе обломки БПЛА упали на открытой местности.
Предварительно без пострадавших и пожара. ... Сейчас фиксируем последствия атаки в Святошинском районе - пожар в жилом доме, в Деснянском районе и Святошинском. Детали уточняем
Он также рассказал, что в Оболонском районе горят 7 и 9 этажи жилого дома, а в Шевченковском районе пожар охватил административное здание.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании обломков в жилой дом в Деснянском районе.
Напомним
В результате массированной комбинированной атаки на Киев в ночь на 14 ноября зафиксированы повреждения жилых домов в нескольких районах столицы. По состоянию на 2:44 было известно о 9 пострадавших.
