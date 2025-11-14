$42.040.02
Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасены
13 ноября, 21:46
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше
13 ноября, 14:39
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Графики отключений электроэнергии
Число пострадавших в Киевской области возросло до шести, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 1478 просмотра

В результате вражеской атаки на Киевскую область пострадали шесть человек, среди них один ребенок. В Фастовском, Вышгородском и Бучанском районах зафиксированы повреждения частных домов, складских помещений и автомобилей.

Число пострадавших в Киевской области возросло до шести, среди них ребенок

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Киевскую область увеличилось до шести, среди них один ребенок. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Николай Калашник, информирует УНН.

Детали

По его словам, в Фастовском районе пострадал мужчина 1985 года рождения. С множественными ранами плеча он госпитализирован в местную больницу.

В Вышгородском районе травмированы трое. У мужчины 47 лет резаная рана предплечья. Он госпитализирован в местную больницу. У ребенка 7 лет травма лица. Также травмирован мужчина 56 лет. С диагнозом ушибленная рана лобной области головы он также госпитализирован в больницу

- рассказал Калашник.

Он добавил, что в Бучанском районе у женщины 1969 года рождения посечена рука.

В целом последствия вражеской атаки фиксируются в пяти районах области. Под ударом частные дома, складские и производственные помещения, автомобили людей

- констатировал глава Киевской ОВА.

В свою очередь ирпенский городской голова Александр Маркушин сообщил, что в одном из сел общины обломками повреждены несколько десятков жилых домов и нежилых помещений.

Без возгорания. Полиция уже работает на месте. По состоянию на сейчас одна женщина получила травму - у нее ушиб руки

- написал Маркушин.

Напомним

В ночь на пятницу, 14 ноября, враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Под вражеским ударом оказались объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты. В Белой Церкви пострадал мужчина 55 лет. С термическими ожогами тела он госпитализирован в местную больницу.

Вадим Хлюдзинский

