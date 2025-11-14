Число пострадавших в Киевской области возросло до шести, среди них ребенок

Число пострадавших в результате вражеской атаки на Киевскую область увеличилось до шести, среди них один ребенок. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Николай Калашник, информирует УНН.

По его словам, в Фастовском районе пострадал мужчина 1985 года рождения. С множественными ранами плеча он госпитализирован в местную больницу.

В Вышгородском районе травмированы трое. У мужчины 47 лет резаная рана предплечья. Он госпитализирован в местную больницу. У ребенка 7 лет травма лица. Также травмирован мужчина 56 лет. С диагнозом ушибленная рана лобной области головы он также госпитализирован в больницу

Он добавил, что в Бучанском районе у женщины 1969 года рождения посечена рука.

В целом последствия вражеской атаки фиксируются в пяти районах области. Под ударом частные дома, складские и производственные помещения, автомобили людей

В свою очередь ирпенский городской голова Александр Маркушин сообщил, что в одном из сел общины обломками повреждены несколько десятков жилых домов и нежилых помещений.

Без возгорания. Полиция уже работает на месте. По состоянию на сейчас одна женщина получила травму - у нее ушиб руки