Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалих
Київ • УНН
У Києві внаслідок комбінованої атаки загинули троє людей, 26 мешканців постраждали, зокрема двоє дітей. Дев'ятьох госпіталізовано, серед них вагітна жінка.
У Києві внаслідок комбінованої атаки рф, попередньо, троє загиблих та 26 постраждалих, серед яких двоє дітей та вагітна жінка, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram у п'ятницю, пише УНН.
За попередньою інформацією, в столиці троє людей загинули. Інформацію уточнюємо, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть. Постраждали 26 мешканців міста. Серед них - двоє дітей 7 та 10 років
9 людей, за його даними, медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.
