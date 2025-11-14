Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалих

$42.060.03
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Ексклюзив
09:52 • 29863 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
08:55 • 22028 перегляди
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
07:50 • 26621 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
07:18 • 52548 перегляди
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
13 листопада, 21:46 • 97792 перегляди
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
13 листопада, 18:55 • 131554 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
13 листопада, 16:42 • 128182 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 266888 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 113835 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Кількість постраждалих на Київщині зросла до шести, серед них дитинаPhoto14 листопада, 03:34
Оператори дронів розбили російський "танк-черепаху" та "розібрали" по одному ворожу піхоту - ДПСУVideo14 листопада, 04:03
Атака на Київ: 1 людина загинула, 24 травмовані, понад 40 врятованоPhoto14 листопада, 04:13
Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалихPhoto14 листопада, 06:10
Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 пораненоPhoto07:19
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto12:13
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo

Ексклюзив

09:52
Ексклюзив
09:52 • 29867 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo

Ексклюзив

13 листопада, 14:40
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 266889 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах

Ексклюзив

13 листопада, 11:14
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 219069 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу09:46
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10
Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалих

Київ • УНН

 • 44122 перегляди

У Києві внаслідок комбінованої атаки загинули троє людей, 26 мешканців постраждали, зокрема двоє дітей. Дев'ятьох госпіталізовано, серед них вагітна жінка.

Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалих

У Києві внаслідок комбінованої атаки рф, попередньо, троє загиблих та 26 постраждалих, серед яких двоє дітей та вагітна жінка, повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

За попередньою інформацією, в столиці троє людей загинули. Інформацію уточнюємо, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть. Постраждали 26 мешканців міста. Серед них - двоє дітей 7 та 10 років

- написав Кличко.

9 людей, за його даними, медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно.

Атака на Київ: 1 людина загинула, 24 травмовані, понад 40 врятовано14.11.25, 06:13

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Київ