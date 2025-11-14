У трьох областях значні знеструмлення через атаку рф на енергетику, найжорсткіші графіки ввечері - Укренерго

рф знову атакувала енергетику у кількох областях, через що є знеструмлення на Донеччині, Київщині та Одещині, у більшості регіонів сьогодні до кінця доби графіки відключень, тим часом споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, але користування потужною технікою слід обмежити, повідомили в НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Наслідки ворожих обстрілів

"В кінці минулої та на початку вже поточної доби ворог завдав ракетних і дронових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях. Як наслідок – на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів на Донеччині, Київщині та Одещині", - повідомили в Укренерго.

У кожній із постраждалих областей, як зазначається, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки завданих ворогом пошкоджень та заживити усіх знеструмлених споживачів.

Графіки

"Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак – у більшості регіонів України сьогодні продовжують застосовуватись заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години)", - сказано у повідомленні.

У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, як вказано, діють також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Споживання

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 14 листопада, станом на 9:30, воно було на 4,8% нижчим, ніж що і в цей час минулого дня. Причиною таких змін називають встановлення ясної погоди у більшості областей. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення рівня енергоспоживання із загальної мережі.

13 листопада добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

Коли вмикати потужну техніку

"Враховуючи наслідки російських обстрілів, сьогодні до кінця доби зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Враховуючи погодні умови, перенесіть сьогодні енергоємні процеси на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 13:00. Або на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше – після 22:00", - наголосили в Укренерго.

Ощадливе споживання електроенергії, як зауважується, сприятиме меншій тривалості часу вимушених відключень.

