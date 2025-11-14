15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Київ • УНН
15 листопада в більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки відключень електроенергії. Обмеження триватимуть з 00:00 до 23:59 для 1,5-3,5 черг споживачів та промисловості.
У суботу, 15 листопада, графіки відключень будуть діяти у більшості регіонів України протягом доби. Без світла будуть від 1,5 до 3,5 черг, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 15 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 3,5 черг;
• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
У компанії попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
