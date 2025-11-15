Северная Корея сократила поставки снарядов в Россию и начала производство FPV-дронов - ГУР

В этом году Северная Корея более чем вдвое сократила поставки снарядов в Россию, при этом передавала в основном устаревшие боеприпасы из-за исчерпания собственных запасов. В то же время в стране началось массовое производство FPV-дронов. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Reuters, передает УНН.

Детали

Миллионы артиллерийских снарядов из Северной Кореи позволили России поддерживать высокую интенсивность обстрелов в 2024 году, однако, по словам Скибицкого, в этом году их поставки сократились более чем вдвое из-за исчерпания запасов Пхеньяна.

Заместитель начальника ГУР сообщил, что с 2023 года Северная Корея поставила в Россию в общей сложности 6,5 миллиона артиллерийских снарядов, воспользовавшись возможностью углубить сотрудничество с Кремлем после вторжения в Украину.

РФ до конца года планирует изготовить 120 тысяч КАБов и 70 тысяч дальнобойных дронов - ГУР

Он отметил, что в сентябре поставки снарядов не фиксировались, тогда как в октябре были зафиксированы некоторые поставки, и примерно половина боеприпасов оказалась настолько старой, что их пришлось отправить на российские заводы для модернизации.

Скибицкий добавил, что Северная Корея начала массовое производство малых FPV-дронов с коротким радиусом действия и более крупных беспилотников среднего радиуса для боевых операций на собственной территории, хотя точные масштабы производства он не уточнил.

Они учатся, они изучают свой опыт (в этой войне), чтобы расширить производство на собственной территории - сказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Reuters напоминает, что тысячи северокорейских войск в прошлом году воевали плечом к плечу с российскими войсками в Курской области России после начала спецоперации Украины, чтобы попытаться ослабить давление на свои силы в других местах и создать рычаги влияния в мирных переговорах.

Северная Корея признала свою причастность к событиям в Украине, утверждая, что ее роль помогает сохранить мир в мире перед лицом агрессии со стороны Запада, но она не предоставила никаких подробностей и не ответила на запросы о комментариях относительно своего участия.

Участие военных КНДР в войне России против Украины

28 апреля 2025 года Северная Корея впервые официально подтвердила отправку своих военных в Россию для поддержки в войне против Украины. Войска КНДР участвуют в боевых действиях в Курской области. Отмечается, что отправка войск КНДР была осуществлена по "приказу" северокорейского лидера Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.

Лидер Северной Кореи заявил о "неизменной" поддержке России в войне против Украины. Он также анонсировал дальнейшее развитие ядерных сил КНДР в ответ на сотрудничество США, Японии и Южной Кореи.

КНДР заработала до $5,5 млрд на поставках оружия России и может получать $572 млн ежегодно за отправку войск. В обмен Северная Корея получает нефть, продовольствие и современное вооружение.

Напомним

Южная Корея сообщила о размещении более 10 тысяч северокорейских военных возле российско-украинской границы, а также об отправке инженеров и строителей в РФ. КНДР официально подтвердила отправку войск в Россию для участия в войне против Украины, получая в обмен нефть, продовольствие и вооружение.

Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифру