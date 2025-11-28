$42.300.10
Северная Корея ввела русский язык как обязательный предмет в школах

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Северная Корея сделала русский язык обязательным предметом для школьников с 4-го класса. Около 600 человек в КНДР изучают русский, что делает его одним из трех самых популярных языков в КНДР.

Северная Корея ввела русский язык как обязательный предмет в школах

Северная Корея ввела русский язык как обязательный предмет в школах с 4-го класса. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Детали

По словам министра природных ресурсов и окружающей среды РФ, сопредседателя межправительственной комиссии Российской Федерации и Северной Кореи Александра Козлова, сейчас около 600 человек в Северной Корее изучают русский язык, что делает его одним из трех самых популярных языков в стране.

Как сказал чиновник, в России 3000 школьников и 300 студентов университетов изучают корейский язык, при этом в прошлом году 96 граждан Северной Кореи были приняты в российские университеты. Еще 29 человек были зачислены на курсы геологии в России в этом году.

Две страны сотрудничают в образовании в таких секторах, как банковское дело, энергетика, медицина и геология. . ... Россия строит центр в Северной Корее, который будет предлагать русскоязычное образование в университете Ким Чхоль Джу

- цитирует издание Козлова.

Авторы указывают, что традиционно тесные связи России с Северной Кореей крепнут после вторжения первой в Украину в 2022 году. Так, КНДР поставляет оружие РФ и отправляет войска для боев на передовой и разминирования Курской области.

В августе 2025 года российские туристы стекались на северокорейские курорты, поскольку российские авиакомпании запустили прямые рейсы в Пхеньян.

Напомним

По информации заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, в этом году Северная Корея более чем вдвое уменьшила поставки снарядов в Россию, при этом передавала в основном устаревшие боеприпасы из-за исчерпания собственных запасов.

Вадим Хлюдзинский

