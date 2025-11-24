Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
Киев • УНН
Информация российских СМИ о якобы прибытии военных КНДР на Запорожское направление не имеет подтверждения. Об этом написал в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.
По состоянию на 9:00 утра информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения
Контекст
Как сообщали росСМИ, войска КНДР якобы прибыли на Запорожское направление.
По их сообщениям, солдаты Северной Кореи располагаются вблизи Гуляйполя. До прибытия они прошли двухмесячную подготовку.
Напомним
В начале ноября Южная Корея сообщала о размещении более 10 тысяч северокорейских военных у российско-украинской границы, а также об отправке инженеров и строителей в РФ. КНДР официально подтвердила отправку войск в Россию для участия в войне против Украины, получая в обмен нефть, продовольствие и вооружение.