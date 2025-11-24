$42.270.11
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"
08:21 • 7600 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі
Ексклюзив
07:12 • 27108 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 21349 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 22731 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 28004 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 32341 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 33740 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 36239 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 27028 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД

Київ • УНН

 • 1504 перегляди

Інформація російських ЗМІ про прибуття військових КНДР на Запорізький напрямок не підтверджена. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД

Інформація російських ЗМІ про нібито прибуття військових КНДР на Запорізький напрямок не має підтвердження. Про це написав у Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Станом на 9:00 ранку інформація росіян про появу військових кндр на Запорізькому напрямку не має підтвердження

- йдеться у повідомленні.

Контекст

Як повідомляли росЗМІ війська КНДР нібито прибули на Запорізький  напрямок.

За їх повідомленнями, солдати Північної Кореї розташовуються поблизу Гуляйполя. До прибуття вони пройшли двомісячну підготовку.

Нагадаємо

На початку листопада Південна Корея повідомляла про розміщення понад 10 тисяч північнокорейських військових біля російсько-українського кордону, а також про відправку інженерів та будівельників до рф. КНДР офіційно підтвердила відправку військ до росії для участі у війні проти України, отримуючи в обмін нафту, продовольство та озброєння.

Ольга Розгон

