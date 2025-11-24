Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
Київ • УНН
Інформація російських ЗМІ про прибуття військових КНДР на Запорізький напрямок не підтверджена. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.
Станом на 9:00 ранку інформація росіян про появу військових кндр на Запорізькому напрямку не має підтвердження
Контекст
Як повідомляли росЗМІ війська КНДР нібито прибули на Запорізький напрямок.
За їх повідомленнями, солдати Північної Кореї розташовуються поблизу Гуляйполя. До прибуття вони пройшли двомісячну підготовку.
Нагадаємо
На початку листопада Південна Корея повідомляла про розміщення понад 10 тисяч північнокорейських військових біля російсько-українського кордону, а також про відправку інженерів та будівельників до рф. КНДР офіційно підтвердила відправку військ до росії для участі у війні проти України, отримуючи в обмін нафту, продовольство та озброєння.