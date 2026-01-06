$42.420.13
14:48 • 7580 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
11:59 • 30416 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 47846 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 43910 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 63597 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 54458 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 77128 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 144719 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 58787 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 56591 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Намагався нелегально потрапити до Румунії: житель Дніпра п'ять днів блукав у горах

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Прикордонники врятували чоловіка з Дніпра, який п'ять діб блукав у горах, намагаючись незаконно перетнути кордон з Румунією. Його знайшли знесиленим після 12-годинної пошукової операції, надавши допомогу та склавши адмінпротокол.

Намагався нелегально потрапити до Румунії: житель Дніпра п'ять днів блукав у горах

Планував незаконно перетнути держкордон у напрямку Румунії і заблукав.  Прикордонники врятували дніпрянина, який п’ять діб блукав у горах, передає УНН із посиланням на ДПСУ.

Деталі

Чоловік сам звернувся на спецлінію поліції, повідомивши, що знесилений і не може пересуватися. Пошукова операція тривала близько 12 годин. Під ранок прикордонники спільно з ДСНС виявили знесиленого чоловіка, який лежав на снігу серед лісового масиву.

Група реагування допомогла ослабленому спуститися з гори, доставила до підрозділу, надала їжу та можливість зігрітися. Згодом чоловік зізнався, що планував незаконно перетнути державний кордон у напрямку Румунії. На нього складено адмінпротокол.

Заблукали у горах біля кордону: у Румунії врятували трьох українців26.12.24, 08:59

Антоніна Туманова

