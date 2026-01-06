Намагався нелегально потрапити до Румунії: житель Дніпра п'ять днів блукав у горах
Прикордонники врятували чоловіка з Дніпра, який п'ять діб блукав у горах, намагаючись незаконно перетнути кордон з Румунією. Його знайшли знесиленим після 12-годинної пошукової операції, надавши допомогу та склавши адмінпротокол.
Планував незаконно перетнути держкордон у напрямку Румунії і заблукав. Прикордонники врятували дніпрянина, який п’ять діб блукав у горах, передає УНН із посиланням на ДПСУ.
Чоловік сам звернувся на спецлінію поліції, повідомивши, що знесилений і не може пересуватися. Пошукова операція тривала близько 12 годин. Під ранок прикордонники спільно з ДСНС виявили знесиленого чоловіка, який лежав на снігу серед лісового масиву.
Група реагування допомогла ослабленому спуститися з гори, доставила до підрозділу, надала їжу та можливість зігрітися. Згодом чоловік зізнався, що планував незаконно перетнути державний кордон у напрямку Румунії. На нього складено адмінпротокол.
