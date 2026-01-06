$42.420.13
14:48 • 9376 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 37439 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 59149 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 46274 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 65850 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 55265 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 77874 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 146246 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 59231 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 56970 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
Пытался нелегально попасть в Румынию: житель Днепра пять дней блуждал в горах

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

Пограничники спасли мужчину из Днепра, который пять суток блуждал в горах, пытаясь незаконно пересечь границу с Румынией. Его нашли обессиленным после 12-часовой поисковой операции, оказав помощь и составив админпротокол.

Пытался нелегально попасть в Румынию: житель Днепра пять дней блуждал в горах

Планировал незаконно пересечь госграницу в направлении Румынии и заблудился. Пограничники спасли днепрянина, который пять суток блуждал в горах, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Детали

Мужчина сам обратился на спецлинию полиции, сообщив, что обессилен и не может передвигаться. Поисковая операция длилась около 12 часов. Под утро пограничники совместно с ГСЧС обнаружили обессиленного мужчину, который лежал на снегу среди лесного массива.

Группа реагирования помогла ослабленному спуститься с горы, доставила в подразделение, предоставила еду и возможность согреться. Впоследствии мужчина признался, что планировал незаконно пересечь государственную границу в направлении Румынии. На него составлен админпротокол.

Заблудились в горах возле границы: в Румынии спасли трех украинцев26.12.24, 08:59 • 15217 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Снег в Украине
Государственная граница Украины
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Государственная пограничная служба Украины
Румыния