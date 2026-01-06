Пытался нелегально попасть в Румынию: житель Днепра пять дней блуждал в горах

Планировал незаконно пересечь госграницу в направлении Румынии и заблудился. Пограничники спасли днепрянина, который пять суток блуждал в горах, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Детали

Мужчина сам обратился на спецлинию полиции, сообщив, что обессилен и не может передвигаться. Поисковая операция длилась около 12 часов. Под утро пограничники совместно с ГСЧС обнаружили обессиленного мужчину, который лежал на снегу среди лесного массива.

Группа реагирования помогла ослабленному спуститься с горы, доставила в подразделение, предоставила еду и возможность согреться. Впоследствии мужчина признался, что планировал незаконно пересечь государственную границу в направлении Румынии. На него составлен админпротокол.

