Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
Американських військових змусили підписати угоди про нерозголошення через таємну місію Трампа в Латинській Америці – Reuters

Київ • УНН

 • 1358 перегляди

Військових США, залучених до місії в Латинській Америці за адміністрації Трампа, змусили підписати угоди про нерозголошення. Це викликало підозри в надмірній секретності та є безпрецедентним кроком.

Американських військових змусили підписати угоди про нерозголошення через таємну місію Трампа в Латинській Америці – Reuters

У США спалахнув новий скандал навколо військової операції адміністрації Дональда Трампа в Латинській Америці. Як повідомляє Reuters із посиланням на трьох американських посадовців, військових, залучених до місії, змусили підписати угоди про нерозголошення – крок, який навіть усередині Пентагону називають "безпрецедентним" і який викликає підозри в надмірній секретності. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, невідомо, скільки саме військових зобов’язали до мовчання і які саме аспекти операції підпадають під нерозголошення. Відомо лише, що документ стосується розширення військової присутності США в регіоні, яке Вашингтон офіційно пояснює "боротьбою з наркоторгівлею". Утім, експерти попереджають, що масштаби розгортання набагато перевищують реальні потреби таких операцій, а Венесуела вже заявила, що розцінює це як підготовку до потенційного вторгнення.

США відправляють авіаносець до Латинської Америки в рамках значної ескалації нарощування військової сили - Пентагон24.10.25, 21:36 • 3318 переглядiв

Минулого тижня Пентагон оголосив про відправку авіаносної ударної групи "Gerald Ford" у Латинську Америку, додавши ще близько 10 000 військових, атомний підводний човен, есмінці та винищувачі F-35 до вже наявного контингенту з 6,5 тисяч осіб. З початку вересня американські сили завдали щонайменше 13 ударів по суднах, підозрюваних у перевезенні наркотиків, у результаті яких загинуло понад 50 осіб – здебільшого вихідців із Венесуели, Колумбії та Еквадору.

Мадуро звинуватив США у "фабрикуванні війни" після розгортання величезного військового корабля25.10.25, 13:01 • 4271 перегляд

Пентагон не надав розгорнутих коментарів ані щодо цілей місії, ані щодо того, чому залучається така значна вогнева міць. Водночас чинний міністр оборони Піт Хегсет, який очолив відомство в січні, посилив контроль за інформаційними потоками. Згідно з внутрішнім меморандумом від 15 жовтня, усі контакти з Конгресом тепер потребують його персонального дозволу. Також журналістів у Пентагоні зобов’язали підписати нову політику доступу до преси, а тих, хто відмовився, – позбавили акредитації.

Венесуела заявила про захоплення агентів ЦРУ на тлі ескалації напруженості в Карибському регіоні – ЗМІ28.10.25, 17:23 • 1984 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Сутички
Піт Гегсет
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Колумбія
Пентагон
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Еквадор