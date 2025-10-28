Американських військових змусили підписати угоди про нерозголошення через таємну місію Трампа в Латинській Америці – Reuters

У США спалахнув новий скандал навколо військової операції адміністрації Дональда Трампа в Латинській Америці. Як повідомляє Reuters із посиланням на трьох американських посадовців, військових, залучених до місії, змусили підписати угоди про нерозголошення – крок, який навіть усередині Пентагону називають "безпрецедентним" і який викликає підозри в надмірній секретності. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, невідомо, скільки саме військових зобов’язали до мовчання і які саме аспекти операції підпадають під нерозголошення. Відомо лише, що документ стосується розширення військової присутності США в регіоні, яке Вашингтон офіційно пояснює "боротьбою з наркоторгівлею". Утім, експерти попереджають, що масштаби розгортання набагато перевищують реальні потреби таких операцій, а Венесуела вже заявила, що розцінює це як підготовку до потенційного вторгнення.

Минулого тижня Пентагон оголосив про відправку авіаносної ударної групи "Gerald Ford" у Латинську Америку, додавши ще близько 10 000 військових, атомний підводний човен, есмінці та винищувачі F-35 до вже наявного контингенту з 6,5 тисяч осіб. З початку вересня американські сили завдали щонайменше 13 ударів по суднах, підозрюваних у перевезенні наркотиків, у результаті яких загинуло понад 50 осіб – здебільшого вихідців із Венесуели, Колумбії та Еквадору.

Пентагон не надав розгорнутих коментарів ані щодо цілей місії, ані щодо того, чому залучається така значна вогнева міць. Водночас чинний міністр оборони Піт Хегсет, який очолив відомство в січні, посилив контроль за інформаційними потоками. Згідно з внутрішнім меморандумом від 15 жовтня, усі контакти з Конгресом тепер потребують його персонального дозволу. Також журналістів у Пентагоні зобов’язали підписати нову політику доступу до преси, а тих, хто відмовився, – позбавили акредитації.

