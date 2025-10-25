Мадуро звинуватив США у "фабрикуванні війни" після розгортання величезного військового корабля

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив США у "фабрикуванні нової війни" після того, як вони наказали відправити найбільший у світі військовий корабель до Карибського басейну, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Корабль ВМС США USS Gerald R Ford може перевозити до 90 літаків, а його розгортання знаменує собою значне збільшення вогневої міці США в регіоні.

Мадуро просить Трампа уникнути війни на тлі посилення тиску США у Карибському морі

США завдали 10 авіаударів по суднах у цьому районі в межах того, що вони називають війною проти наркоторговців.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Мадуро в тому, що він є лідером організації, що займається торгівлею наркотиками, що він заперечує, і у Венесуелі є побоювання, що нарощування військової сили США спрямоване на усунення давнього опонента Трампа від влади.

США не визнають Мадуро легітимним лідером Венесуели після того, як останні вибори у 2024 році були широко розцінені як невільні та несправедливі. Підрахунки голосів опозиції на виборчих дільницях показали, що її кандидат переміг з величезною перевагою.

У п'ятницю Пентагон заявив, що авіаносець USS Gerald R Ford буде розгорнуто в зоні відповідальності Південного командування США, яка включає Центральну та Південну Америку, а також Карибський басейн.

Додаткові сили "посилять та розширять існуючі можливості для припинення торгівлі наркотиками та знищення транснаціональних злочинних організацій", – заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

У своєму зверненні Мадуро звинуватив США у прагненні до "нової вічної війни".

"Вони обіцяли, що більше ніколи не залучаться у війну, а самі фабрикують війну", – сказав він державним ЗМІ.

Розгортання авіаносця забезпечить ресурси для початку завдання ударів по наземних цілях.

Трамп неодноразово порушував питання про можливість того, що він назвав "наземними діями" у Венесуелі. "Ми, безумовно, зараз розглядаємо наземні дії, тому що ми добре контролюємо море", – сказав він на початку цього тижня.

США також посилили свою повітряну присутність у регіоні. BBC Verify виявила низку американських військових літаків над Пуерто-Рико.

Це сталося після того, як CNN повідомила, що Трамп розглядає можливість атак на кокаїнові об'єкти та маршрути торгівлі наркотиками всередині Венесуели, але ще не ухвалив остаточного рішення.