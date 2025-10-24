Мадуро просить Трампа уникнути війни на тлі посилення тиску США у Карибському морі
Київ • УНН
Ніколас Мадуро, президент Венесуели, імпровізував речення англійською мовою під час офіційного заходу в Каракасі, на зустрічі з профспілками, які підтримують лідера лівих. Це було зроблено у відповідь на плани військових США здійнити навчання поблизу Венесуели.
Під час офіційного заходу в Каракасі, очільник Венесуели Ніколас Мадуро виступив проти ескалаці напруження із гаслом "Не війна, а мир". Передає УНН із посиланням на AFP.
Деталі
Поки Вашингтон посилює військовий тиск на Каракас, що підтверджується запланованими навчаннями армії США в Тринідаді і Тобаго (країні, що межує з Венесуелою) на цьому тижні, Ніколас Мадуро надіслав звернення до Дональда Трампа щодо цих останніх дій.
"Ні війні. Ні війні. Ні війні. Ні божевільній війні. Так миру. Будь ласка. Будь ласка. Мир назавжди. Перемога. Так, перемога миру", - сказав Мадуро англійською мовою на зустрічі з профспілками у Каракасі. Він заявив це англійською мовою.
Промова, яка, судячи з реакції присутніх, мала бути добре сприйнята. Коли він закінчив говорити англійською, Мадуро отримав численні оплески від венесуельців, присутніх на заході.
Мадуро згодом визнав, що його англійська не найкраща, але у чому суть послання? Начебто, з почуттям гумору, лідер Венесуели стверджував, що говорить іншою англійською: "Це називається мовою Тарзана". Це у свою чергу викликало сміх серед присутніх.
Зазначимо, що Дональд Трамп нещодавно заявив, що санкціонував таємні операції проти південноамериканської країни на тлі військової кампанії, спрямованої проти, за словами Вашингтона, наркоторговців у Карибському басейні та Тихому океані.
