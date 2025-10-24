$41.900.14
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
07:50 • 7986 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
07:11 • 6160 перегляди
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
Ексклюзив
06:00 • 15355 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
05:49 • 9540 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 12382 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 16967 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 30887 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29372 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29679 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Мадуро просить Трампа уникнути війни на тлі посилення тиску США у Карибському морі

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Ніколас Мадуро, президент Венесуели, імпровізував речення англійською мовою під час офіційного заходу в Каракасі, на зустрічі з профспілками, які підтримують лідера лівих. Це було зроблено у відповідь на плани військових США здійнити навчання поблизу Венесуели.

Мадуро просить Трампа уникнути війни на тлі посилення тиску США у Карибському морі

Під час офіційного заходу в Каракасі, очільник Венесуели Ніколас Мадуро виступив проти ескалаці напруження із гаслом "Не війна, а мир". Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Поки Вашингтон посилює військовий тиск на Каракас, що підтверджується запланованими навчаннями армії США в Тринідаді і Тобаго (країні, що межує з Венесуелою) на цьому тижні, Ніколас Мадуро надіслав звернення до Дональда Трампа щодо цих останніх дій.

"Ні війні. Ні війні. Ні війні. Ні божевільній війні. Так миру. Будь ласка. Будь ласка. Мир назавжди. Перемога. Так, перемога миру", - сказав Мадуро англійською мовою на зустрічі з профспілками у Каракасі. Він заявив це англійською мовою.

Промова, яка, судячи з реакції присутніх, мала бути добре сприйнята. Коли він закінчив говорити англійською, Мадуро отримав численні оплески від венесуельців, присутніх на заході.

Перші військовополонені у війні Трампа проти "наркотерористичної загрози" з Венесуели: на борту судна ВМС США двоє осіб17.10.25, 22:56 • 4670 переглядiв

Мадуро згодом визнав, що його англійська не найкраща, але у чому суть послання? Начебто, з почуттям гумору, лідер Венесуели стверджував, що говорить іншою англійською: "Це називається мовою Тарзана". Це у свою чергу викликало сміх серед присутніх.

Зазначимо, що Дональд Трамп нещодавно заявив, що санкціонував таємні операції проти південноамериканської країни на тлі військової кампанії, спрямованої проти, за словами Вашингтона, наркоторговців у Карибському басейні та Тихому океані.

Венесуела вимагає термінового скликання Ради Безпеки ООН через військові дії США - WP10.10.25, 05:38 • 4070 переглядiв

Ігор Тележніков

