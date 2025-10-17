Перші військовополонені у війні Трампа проти "наркотерористичної загрози" з Венесуели: на борту судна ВМС США двоє осіб
Київ • УНН
ВМС США атакували судно в Карибському басейні, підозрюване у наркоторгівлі. Двоє осіб вижили та були врятовані, ще двоє загинули.
Після атаки ВМС США на судно в Карибському басейні, підозрюване у наркоторгівлі двоє осіб, що вижили, були підняті гелікоптером на борт американського корабля. Корабель, за який було здійснено удар у четвер, затонув. Відповідну інформацію передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Американські військові на борту свого корабля двох виживших осіб, після атакуючих дій по судну в Карибському басейні. Атака була здійснена у рамках боротьби США з наркоторгівцями. Reuters посилається на три джерела, що знайомі з цим питанням, і вказує, що загинули ще двоє людей. Ті що вижили, були врятовані і доправлені до судна ВМС США засобами рятувальної операції за допомогою гелікоптера
Що відомо про напад у Карибському басейні
Видання зазначає, що "Пентагон не одразу відповів на запит про коментар".
Президент США Дональд Трамп пояснював журналістам, що удар було завдано проти "підводного човна з наркотиками, побудованого спеціально для транспортування величезної кількості наркотиків". Але Трамп не прокоментував, скільки людей загинуло або вижило під час удару.
За інформацією джерел Reuters:
- судно, завдане удару в четвер, рухалося під водою і, можливо, було напівзаглибним судном, схожим на підводний човен, яке використовують наркоторговці, щоб уникнути виявлення;
- американські військові організували рятувальну операцію за допомогою гелікоптера, щоб забрати тих, хто вижив після нападу, та доставити їх назад на військовий корабель США.
Додамо
У середу Трамп повідомив, що він уповноважив Центральне розвідувальне управління проводити таємні операції у Венесуелі. У листі цього тижня до 15-членної Ради Безпеки ООН, з яким ознайомилося агентство Reuters, посол Венесуели в ООН Самуель Монкада звернувся до ООН з проханням визнати атаки США на її узбережжя незаконними та опублікувати заяву на підтримку суверенітету Венесуели. Раніше цього місяця Пентагон у меморандумі, з яким ознайомилося агентство Reuters, повідомив Конгресу, що Трамп визначив, що Сполучені Штати беруть участь у "немісійному збройному конфлікті".
Нагадаємо
Військові Сполучених Штатів Америки, 3-го вересня, завдали удар по судну з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики.
У середині вересня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пригрозив уряду Венесуели, заявивши, що країна має прийняти назад усіх ув’язнених, яких висилають з території США.
Глава Венесуели Ніколас Мадуро запропонував прямі переговори з адміністрацією Дональда Трампа.