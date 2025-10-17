Первые военнопленные в войне Трампа против «наркотеррористической угрозы» из Венесуэлы: на борту судна ВМС США два человека
Киев • УНН
ВМС США атаковали судно в Карибском бассейне, подозреваемое в наркоторговле. Два человека выжили и были спасены, еще двое погибли.
После атаки ВМС США на судно в Карибском бассейне, подозреваемое в наркоторговле, двое выживших были подняты вертолетом на борт американского корабля. Корабль, по которому был нанесен удар в четверг, затонул. Соответствующую информацию передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Американские военные на борту своего корабля двух выживших лиц, после атакующих действий по судну в Карибском бассейне. Атака была осуществлена в рамках борьбы США с наркоторговцами. Reuters ссылается на три источника, знакомых с этим вопросом, и указывает, что погибли еще два человека. Выжившие были спасены и доставлены к судну ВМС США средствами спасательной операции с помощью вертолета
Что известно о нападении в Карибском бассейне
Издание отмечает, что "Пентагон не сразу ответил на запрос о комментарии".
Президент США Дональд Трамп объяснял журналистам, что удар был нанесен против "подводной лодки с наркотиками, построенной специально для транспортировки огромного количества наркотиков". Но Трамп не прокомментировал, сколько людей погибло или выжило во время удара.
По информации источников Reuters:
- судно, подвергшееся удару в четверг, двигалось под водой и, возможно, было полупогружным судном, похожим на подводную лодку, которое используют наркоторговцы, чтобы избежать обнаружения;
- американские военные организовали спасательную операцию с помощью вертолета, чтобы забрать тех, кто выжил после нападения, и доставить их обратно на военный корабль США.
Добавим
В среду Трамп сообщил, что он уполномочил Центральное разведывательное управление проводить тайные операции в Венесуэле. В письме на этой неделе в 15-членный Совет Безопасности ООН, с которым ознакомилось агентство Reuters, посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада обратился к ООН с просьбой признать атаки США на ее побережье незаконными и опубликовать заявление в поддержку суверенитета Венесуэлы. Ранее в этом месяце Пентагон в меморандуме, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщил Конгрессу, что Трамп определил, что Соединенные Штаты участвуют в "немиссионном вооруженном конфликте".
Напомним
Военные Соединенных Штатов Америки, 3 сентября, нанесли удар по судну из Венесуэлы в Карибском море, которое перевозило наркотики.
В середине сентября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил правительству Венесуэлы, заявив, что страна должна принять обратно всех заключенных, которых высылают с территории США.
Глава Венесуэлы Николас Мадуро предложил прямые переговоры с администрацией Дональда Трампа.