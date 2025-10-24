Мадуро просит Трампа избежать войны на фоне усиления давления США в Карибском море
Николас Мадуро, президент Венесуэлы, импровизировал предложение на английском языке во время официального мероприятия в Каракасе, на встрече с профсоюзами, поддерживающими лидера левых. Это было сделано в ответ на планы военных США провести учения вблизи Венесуэлы.
Во время официального мероприятия в Каракасе глава Венесуэлы Николас Мадуро выступил против эскалации напряженности с лозунгом "Не война, а мир". Передает УНН со ссылкой на AFP.
Пока Вашингтон усиливает военное давление на Каракас, что подтверждается запланированными учениями армии США в Тринидаде и Тобаго (стране, граничащей с Венесуэлой) на этой неделе, Николас Мадуро направил обращение к Дональду Трампу относительно этих последних действий.
"Нет войне. Нет войне. Нет войне. Нет безумной войне. Да миру. Пожалуйста. Пожалуйста. Мир навсегда. Победа. Да, победа мира", - сказал Мадуро на английском языке на встрече с профсоюзами в Каракасе. Он заявил это на английском языке.
Речь, которая, судя по реакции присутствующих, должна была быть хорошо воспринята. Когда он закончил говорить по-английски, Мадуро получил многочисленные аплодисменты от венесуэльцев, присутствовавших на мероприятии.
Мадуро впоследствии признал, что его английский не лучший, но в чем суть послания? Якобы, с чувством юмора, лидер Венесуэлы утверждал, что говорит на другом английском: "Это называется языком Тарзана". Это в свою очередь вызвало смех среди присутствующих.
Отметим, что Дональд Трамп недавно заявил, что санкционировал тайные операции против южноамериканской страны на фоне военной кампании, направленной против, по словам Вашингтона, наркоторговцев в Карибском бассейне и Тихом океане.
