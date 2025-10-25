Мадуро обвинил США в «фабрикации войны» после развертывания огромного военного корабля

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в «фабрикации новой войны» после того, как они приказали отправить крупнейший в мире военный корабль в Карибский бассейн, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Корабль ВМС США USS Gerald R Ford может перевозить до 90 самолетов, а его развертывание знаменует собой значительное увеличение огневой мощи США в регионе.

Мадуро просит Трампа избежать войны на фоне усиления давления США в Карибском море

США нанесли 10 авиаударов по судам в этом районе в рамках того, что они называют войной против наркоторговцев.

Президент США Дональд Трамп обвинил Мадуро в том, что он является лидером организации, занимающейся торговлей наркотиками, что он отрицает, и в Венесуэле есть опасения, что наращивание военной силы США направлено на устранение давнего оппонента Трампа от власти.

США не признают Мадуро легитимным лидером Венесуэлы после того, как последние выборы в 2024 году были широко расценены как несвободные и несправедливые. Подсчеты голосов оппозиции на избирательных участках показали, что ее кандидат победил с огромным преимуществом.

В пятницу Пентагон заявил, что авианосец USS Gerald R Ford будет развернут в зоне ответственности Южного командования США, которая включает Центральную и Южную Америку, а также Карибский бассейн.

Дополнительные силы «усилят и расширят существующие возможности для прекращения торговли наркотиками и уничтожения транснациональных преступных организаций», – заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

В своем обращении Мадуро обвинил США в стремлении к «новой вечной войне».

«Они обещали, что больше никогда не будут участвовать в войне, а сами фабрикуют войну», – сказал он государственным СМИ.

Развертывание авианосца обеспечит ресурсы для начала нанесения ударов по наземным целям.

Трамп неоднократно поднимал вопрос о возможности того, что он назвал «наземными действиями» в Венесуэле. «Мы, безусловно, сейчас рассматриваем наземные действия, потому что мы хорошо контролируем море», – сказал он в начале этой недели.

США также усилили свое воздушное присутствие в регионе. BBC Verify обнаружила ряд американских военных самолетов над Пуэрто-Рико.

Это произошло после того, как CNN сообщила, что Трамп рассматривает возможность атак на кокаиновые объекты и маршруты торговли наркотиками внутри Венесуэлы, но еще не принял окончательного решения.