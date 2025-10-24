США відправляють авіаносець до Латинської Америки в рамках значної ескалації нарощування військової сили - Пентагон
Київ • УНН
США відправляють авіаносець до вод біля узбережжя Південної Америки в рамках чергової ескалації та нарощування військових сил
У п'ятницю Пентагон оголосив, що американські військові відправляють авіаносець до вод біля узбережжя Південної Америки в рамках чергової ескалації та нарощування військових сил у регіоні, пише УНН з посиланням AP.
Деталі
Міністр оборони Піт Гегсет наказав кораблю ВМС США "Джеральд Р. Форд" та його ударній групі розгорнутися в Південному командуванні США, щоб посилити можливості США виявляти, контролювати та припиняти незаконну діяльність, що ставить під загрозу безпеку та процвітання Сполучених Штатів
Розгортання авіаносця – це серйозна ескалація військової потужності в регіоні, де вже спостерігається надзвичайно велике нарощування військової сили США в Карибському морі та водах біля узбережжя Венесуели.
Раніше в п'ятницю Гегсет заявив, що американські військові завдали свого 10-го удару по судну, яке підозрюється у торгівлі наркотиками, звинувативши банду "Трен де Арагуа" в управлінні судном та загибелі шести людей у Карибському морі.
Темп ударів останніми днями прискорився з одного на кілька тижнів, коли вони почалися, до трьох цього тижня, в результаті чого з вересня загинуло щонайменше 43 людини. Два останні удари були здійснені у східній частині Тихого океану, що розширило зону, з якої військові розпочали атаки, і змістило їх туди, куди контрабандою перевозиться значна частина кокаїну від найбільших світових виробників.
Доповнення
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп публічно назвав президента Колумбії Густаво Петро "лідером нелегальної наркоторгівлі", а Пентагон підтвердив знищення судна, нібито пов'язаного з колумбійськими повстанцями.