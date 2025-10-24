США відправляють авіаносець до Латинської Америки в рамках значної ескалації нарощування військової сили - Пентагон

$41.900.14
17:15 • 9598 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33 • 13092 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
15:19 • 15102 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 20302 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 18921 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 35003 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 24217 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19475 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27651 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 72048 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo24 жовтня, 09:56 • 39631 перегляди
Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині - ОВА24 жовтня, 11:04 • 14936 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 31306 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 30565 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 12371 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 10237 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 35000 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 30651 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 31386 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 72046 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 8796 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 12438 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 27532 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 50858 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 34143 перегляди
США відправляють авіаносець до Латинської Америки в рамках значної ескалації нарощування військової сили - Пентагон

Київ • УНН

 • 976 перегляди

США відправляють авіаносець до вод біля узбережжя Південної Америки в рамках чергової ескалації та нарощування військових сил

США відправляють авіаносець до Латинської Америки в рамках значної ескалації нарощування військової сили - Пентагон

У п'ятницю Пентагон оголосив, що американські військові відправляють авіаносець до вод біля узбережжя Південної Америки в рамках чергової ескалації та нарощування військових сил у регіоні, пише УНН з посиланням AP.

Деталі

Міністр оборони Піт Гегсет наказав кораблю ВМС США "Джеральд Р. Форд" та його ударній групі розгорнутися в Південному командуванні США, щоб посилити можливості США виявляти, контролювати та припиняти незаконну діяльність, що ставить під загрозу безпеку та процвітання Сполучених Штатів

– заявив речник Пентагону Шон Парнелл у дописі в соціальних мережах.

Розгортання авіаносця – це серйозна ескалація військової потужності в регіоні, де вже спостерігається надзвичайно велике нарощування військової сили США в Карибському морі та водах біля узбережжя Венесуели.

Раніше в п'ятницю Гегсет заявив, що американські військові завдали свого 10-го удару по судну, яке підозрюється у торгівлі наркотиками, звинувативши банду "Трен де Арагуа" в управлінні судном та загибелі шести людей у Карибському морі.

Темп ударів останніми днями прискорився з одного на кілька тижнів, коли вони почалися, до трьох цього тижня, в результаті чого з вересня загинуло щонайменше 43 людини. Два останні удари були здійснені у східній частині Тихого океану, що розширило зону, з якої військові розпочали атаки, і змістило їх туди, куди контрабандою перевозиться значна частина кокаїну від найбільших світових виробників.

Доповнення

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп публічно назвав президента Колумбії Густаво Петро "лідером нелегальної наркоторгівлі", а Пентагон підтвердив знищення судна, нібито пов'язаного з колумбійськими повстанцями.

Павло Зінченко

