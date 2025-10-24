США отправляют авианосец в Латинскую Америку в рамках значительной эскалации наращивания военной силы - Пентагон
Киев • УНН
США отправляют авианосец в воды у побережья Южной Америки в рамках очередной эскалации и наращивания военных сил
В пятницу Пентагон объявил, что американские военные отправляют авианосец в воды у побережья Южной Америки в рамках очередной эскалации и наращивания военных сил в регионе, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
«Министр обороны Пит Хэгсет приказал кораблю ВМС США «Джеральд Р. Форд» и его ударной группе развернуться в Южном командовании США, чтобы усилить возможности США выявлять, контролировать и пресекать незаконную деятельность, угрожающую безопасности и процветанию Соединенных Штатов», – заявил представитель Пентагона Шон Парнелл в сообщении в социальных сетях.
Развертывание авианосца – это серьезная эскалация военной мощи в регионе, где уже наблюдается чрезвычайно большое наращивание военной силы США в Карибском море и водах у побережья Венесуэлы.
Ранее в пятницу Хэгсет заявил, что американские военные нанесли свой 10-й удар по судну, которое подозревается в торговле наркотиками, обвинив банду «Трен де Арагуа» в управлении судном и гибели шести человек в Карибском море.
Темп ударов в последние дни ускорился с одного на несколько недель, когда они начались, до трех на этой неделе, в результате чего с сентября погибло по меньшей мере 43 человека. Два последних удара были нанесены в восточной части Тихого океана, что расширило зону, из которой военные начали атаки, и сместило их туда, куда контрабандой перевозится значительная часть кокаина от крупнейших мировых производителей.
Дополнение
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично назвал президента Колумбии Густаво Петро «лидером нелегальной наркоторговли», а Пентагон подтвердил уничтожение судна, якобы связанного с колумбийскими повстанцами.